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ΕΠΕΙΓΟΝ: Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων πιθανολογούμενων παρενεργειών των εμβολίων covid19.
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101 views • June 18, 2021
Πώς θα έχετε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων πιθανολογούμενων παρενεργειών των εμβολίων covid19.
Δόξα τω Θεώ είναι πλέον δυνατή η άμεση πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων πιθανολογούμενων παρενεργειών των εμβολίων covid19 .
Πρόκειται για έναν επίσημο ιστοχώρο της ΕΕ που ενημερώνεται και ενημερώνει διαρκώς σχετικά με τις πιθανολογούμενες παρενέργειες και τους θανάτους που παρουσιάζονται μετά από τον εμβολιασμό με τα 4 εμβόλια που διατίθενται στην Ευρώπη.
Στον σύνδεσμο που παραθέτουμε παρακάτω μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας τα στατιστικά στοιχεία από την ίδια την ιστοσελίδα της ΕΕ.
Η εν λόγω ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει:
"Οι πληροφορίες στο παρόντα δικτυακό τόπο σχετίζονται με πιθανολογούμενες παρενέργειες , δηλ. ιατρικά συμβάντα που έχουν παρατηρηθεί μετά τη χρήση ενός φαρμάκου, αλλά που δεν σχετίζονται απαραίτητα ή έχουν προκληθεί από το φάρμακο."
"Οι πληροφορίες σχετικά με πιθανολογούμενες παρενέργειες δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι σημαίνουν ότι το φάρμακο ή η δραστική ουσία προκαλεί το παρατηρούμενο συμβάν ή ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Η εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους ενός φαρμάκου είναι δυνατή μόνο με λεπτομερή αξιολόγηση και επιστημονική εκτίμηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων".
"Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κοινού, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για τον έλεγχο της ασφάλειας ενός φαρμάκου ή μιας δραστικής ουσίας. Η βασική αρχή που διέπει τις δραστηριότητες του Οργανισμού είναι η διαφάνεια".
Μετά από μια καταμέτρηση των θανάτων που καταγράφηκαν στην ιστοσελίδα αυτή, βρήκαμε ότι μέχρι σήμερα (18-6-201), οι θάνατοι που σημειώθηκαν μετά από τους εμβολιασμούς ήταν οι εξής:
ΕΜΒΟΛΙΟ MODERNA COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) : 4050 θάνατοι (από τους οποίους 432 από καρδιολογικές διαταραχές, 1732 από γενικές διαταραχές, 228 από λοιμώξεις, 413 από νευρολογ. διαταραχές, 389 από αναπνευστικές διαταραχές, για να αναφέρουμε τα μεγαλύτερα νούμερα).
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN): 7054 θάνατοι (από τους οποίους 902 από καρδιολογικές διαταραχές, 2168 από γενικές διαταραχές, 737 από λοιμώξεις, 734 από νευρολογ. διαταραχές, 813 από αναπνευστικές διαταραχές).
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) : 3182 θάνατοι (από τους οποίους 383 από καρδιολογικές διαταραχές, 846 από γενικές διαταραχές, 210 από λοιμώξεις, 496 από νευρολογ. διαταραχές, 367 από αναπνευστικές διαταραχές).
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S): 484 θάνατοι (από τους οποίους 52 από καρδιολογικές διαταραχές, 130 από γενικές διαταραχές, 13 από λοιμώξεις, 62 από νευρολογ. διαταραχές, 39 από αναπνευστικές διαταραχές).
Δυστυχώς η σελίδα των στατιστικών είναι μόνο στα αγγλικά. Αν δυσκολεύεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μετάφραση google από τη μια γλώσσα στην άλλη για τους βασικούς ιατρικούς όρους: https://translate.google.gr/?hl=el&;sl=en&tl=el&op=translate
Βήματα:
1)Κάντε κλικ στον σύνδεσμο: https://www.adrreports.eu/el/index.html και πατήστε το γράμμα C.
2) Κατεβείτε προς το τέλος της σελίδας όπου θα βρείτε τις 4 ομάδες εμβολίων (δείτε και τα επόμενα βήματα πριν προχωρήσετε):
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)
3) Αφού επιλέξετε το εμβόλιο που σας ενδιαφέρει, θα βγείτε στη σελίδα με τα στατιστικά. Στο πάνω μέρος της σελίδας θα δείτε ότι υπάρχουν καρτέλες. Πατήστε στο διπλό βελάκι μετά την τελευταία δεξιά καρτέλα και κατόπιν στην επιλογή Number of individual cases for a selected reaction. Στην κατηγορία Reaction Groups αριστερά μπορείτε να επιλέξετε σύστημα του οργανισμού (αναπνευστικό, κυκλοφορικό κλπ) καθώς και άλλες ομάδες αντιδράσεων. Ακριβώς από κάτω στην κατηγορία Reported Suspected Reaction μπορείτε να βρείτε τις μεμονωμένες παρενέργειες αυτής της ομάδας. Αν επιλέξετε μόνο γκρουπ, τα στατιστικά που θα εμφανιστούν στα δεξιά της σελίδας θα αφορούν γενικά το γκρουπ, αν επιλέξετε συγκεκριμένο σύμπτωμα, θα αφορούν το σύμπτωμα. Στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας, στην μπάρα που γράφει Fatal μπορείτε να δείτε τους θανάτους για το δεδομένο που έχετε επιλέξει.
Στις υπόλοιπες καρτέλες που βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας μπορείτε να βρείτε άλλα στατιστικά, όπως ηλικίες, φύλο, χώρες κλπ των παρενεργειών.
Για να ελέγξετε παρενέργειες άλλων φαρμάκων ανεβείτε στην αρχή της σελίδας του βήματος 1 και επιλέξτε το γράμμα που σας ενδιαφέρει.
Δείτε και σχετική δημοσίευση εδώ:
https://www.pronews.gr/ygeia/991420_emvolia-12184-thanatoi-kai-pano-apo-1-ekat-parenergeies-meta-apo-emvoliasmo-kata-toy
Ο Χριστός και η Παναγία να μας φυλάνε από αμετάκλητες λάθος αποφάσεις.
Προς δόξαν Θεού.
✞ IC XC NΙΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ
Δόξα τω Θεώ είναι πλέον δυνατή η άμεση πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων πιθανολογούμενων παρενεργειών των εμβολίων covid19 .
Πρόκειται για έναν επίσημο ιστοχώρο της ΕΕ που ενημερώνεται και ενημερώνει διαρκώς σχετικά με τις πιθανολογούμενες παρενέργειες και τους θανάτους που παρουσιάζονται μετά από τον εμβολιασμό με τα 4 εμβόλια που διατίθενται στην Ευρώπη.
Στον σύνδεσμο που παραθέτουμε παρακάτω μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας τα στατιστικά στοιχεία από την ίδια την ιστοσελίδα της ΕΕ.
Η εν λόγω ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει:
"Οι πληροφορίες στο παρόντα δικτυακό τόπο σχετίζονται με πιθανολογούμενες παρενέργειες , δηλ. ιατρικά συμβάντα που έχουν παρατηρηθεί μετά τη χρήση ενός φαρμάκου, αλλά που δεν σχετίζονται απαραίτητα ή έχουν προκληθεί από το φάρμακο."
"Οι πληροφορίες σχετικά με πιθανολογούμενες παρενέργειες δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι σημαίνουν ότι το φάρμακο ή η δραστική ουσία προκαλεί το παρατηρούμενο συμβάν ή ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Η εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους ενός φαρμάκου είναι δυνατή μόνο με λεπτομερή αξιολόγηση και επιστημονική εκτίμηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων".
"Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιεύει αυτά τα δεδομένα έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κοινού, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για τον έλεγχο της ασφάλειας ενός φαρμάκου ή μιας δραστικής ουσίας. Η βασική αρχή που διέπει τις δραστηριότητες του Οργανισμού είναι η διαφάνεια".
Μετά από μια καταμέτρηση των θανάτων που καταγράφηκαν στην ιστοσελίδα αυτή, βρήκαμε ότι μέχρι σήμερα (18-6-201), οι θάνατοι που σημειώθηκαν μετά από τους εμβολιασμούς ήταν οι εξής:
ΕΜΒΟΛΙΟ MODERNA COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) : 4050 θάνατοι (από τους οποίους 432 από καρδιολογικές διαταραχές, 1732 από γενικές διαταραχές, 228 από λοιμώξεις, 413 από νευρολογ. διαταραχές, 389 από αναπνευστικές διαταραχές, για να αναφέρουμε τα μεγαλύτερα νούμερα).
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN): 7054 θάνατοι (από τους οποίους 902 από καρδιολογικές διαταραχές, 2168 από γενικές διαταραχές, 737 από λοιμώξεις, 734 από νευρολογ. διαταραχές, 813 από αναπνευστικές διαταραχές).
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) : 3182 θάνατοι (από τους οποίους 383 από καρδιολογικές διαταραχές, 846 από γενικές διαταραχές, 210 από λοιμώξεις, 496 από νευρολογ. διαταραχές, 367 από αναπνευστικές διαταραχές).
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S): 484 θάνατοι (από τους οποίους 52 από καρδιολογικές διαταραχές, 130 από γενικές διαταραχές, 13 από λοιμώξεις, 62 από νευρολογ. διαταραχές, 39 από αναπνευστικές διαταραχές).
Δυστυχώς η σελίδα των στατιστικών είναι μόνο στα αγγλικά. Αν δυσκολεύεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μετάφραση google από τη μια γλώσσα στην άλλη για τους βασικούς ιατρικούς όρους: https://translate.google.gr/?hl=el&;sl=en&tl=el&op=translate
Βήματα:
1)Κάντε κλικ στον σύνδεσμο: https://www.adrreports.eu/el/index.html και πατήστε το γράμμα C.
2) Κατεβείτε προς το τέλος της σελίδας όπου θα βρείτε τις 4 ομάδες εμβολίων (δείτε και τα επόμενα βήματα πριν προχωρήσετε):
COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)
3) Αφού επιλέξετε το εμβόλιο που σας ενδιαφέρει, θα βγείτε στη σελίδα με τα στατιστικά. Στο πάνω μέρος της σελίδας θα δείτε ότι υπάρχουν καρτέλες. Πατήστε στο διπλό βελάκι μετά την τελευταία δεξιά καρτέλα και κατόπιν στην επιλογή Number of individual cases for a selected reaction. Στην κατηγορία Reaction Groups αριστερά μπορείτε να επιλέξετε σύστημα του οργανισμού (αναπνευστικό, κυκλοφορικό κλπ) καθώς και άλλες ομάδες αντιδράσεων. Ακριβώς από κάτω στην κατηγορία Reported Suspected Reaction μπορείτε να βρείτε τις μεμονωμένες παρενέργειες αυτής της ομάδας. Αν επιλέξετε μόνο γκρουπ, τα στατιστικά που θα εμφανιστούν στα δεξιά της σελίδας θα αφορούν γενικά το γκρουπ, αν επιλέξετε συγκεκριμένο σύμπτωμα, θα αφορούν το σύμπτωμα. Στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας, στην μπάρα που γράφει Fatal μπορείτε να δείτε τους θανάτους για το δεδομένο που έχετε επιλέξει.
Στις υπόλοιπες καρτέλες που βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας μπορείτε να βρείτε άλλα στατιστικά, όπως ηλικίες, φύλο, χώρες κλπ των παρενεργειών.
Για να ελέγξετε παρενέργειες άλλων φαρμάκων ανεβείτε στην αρχή της σελίδας του βήματος 1 και επιλέξτε το γράμμα που σας ενδιαφέρει.
Δείτε και σχετική δημοσίευση εδώ:
https://www.pronews.gr/ygeia/991420_emvolia-12184-thanatoi-kai-pano-apo-1-ekat-parenergeies-meta-apo-emvoliasmo-kata-toy
Ο Χριστός και η Παναγία να μας φυλάνε από αμετάκλητες λάθος αποφάσεις.
Προς δόξαν Θεού.
✞ IC XC NΙΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ
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