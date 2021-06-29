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ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ QR CODE 666 ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
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340 views • June 29, 2021
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ QR CODE 666 ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ https://ugetube.com/watch/1PD1ETRi6sEAiof , https://rumble.com/vj7emz--qr-code-666-.html .
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/NOfV9M2m9LI , https://www.protothema.gr/greece/article/1138190/dieukolunseis-emvoliasmenon-meta-tin-freedom-pass-ti-erhodai-anakoinoseis-gia-estiasi-kai-ekdiloseis/ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; https://www.brighteon.com/f432861e-c8b2-409c-8687-dbf0dd92245d , https://ugetube.com/watch/o9HgDnTrxSaNwsB , https://rumble.com/vj4ppj-32132647.html .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ.
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/NOfV9M2m9LI , https://www.protothema.gr/greece/article/1138190/dieukolunseis-emvoliasmenon-meta-tin-freedom-pass-ti-erhodai-anakoinoseis-gia-estiasi-kai-ekdiloseis/ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; https://www.brighteon.com/f432861e-c8b2-409c-8687-dbf0dd92245d , https://ugetube.com/watch/o9HgDnTrxSaNwsB , https://rumble.com/vj4ppj-32132647.html .
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ https://www.brighteon.com/fb964781-12c3-4965-8953-4de25f26446c .
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ. https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ.
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