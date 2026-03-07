BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
THE SLAVES OF ANU
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
41 views • 2 days ago

THE SLAVES OF ANU

BY JESUS AND HERMES

NORTH AFRICAN GROOVE-TRACK 4

WHOEVER YOU'VE BEEN

BEEN USED TO WORK IN THE FIELD

ALL PART OF HIS SCHEME

CAUGHT UP IN THE WAY WE'VE BEEN

WHEREVER YOU'VE BEEN

TO TOIL AND WORK IN THEIR FIELD

ALL PART OF HIS SCHEME

CAUGHT UP FROM WHERE WE'VE BEEN


LISTEN, I CAN TELL YOU

FROM THE APSU

OH YES HE'S REAL

THIS DEMON'S REAL

IT'S ANU WHO HAS USED YOU

TO WORK IN THEIR FIELD


WHOEVER YOU'VE BEEN

YOU'VE HAD TO WORK JUST TO STAY ALIVE

WHEREVER YOU'VE BEEN

YOUR LIFE MADE TO WORK IN THEIR FIELD

THE SLAVES YOU'VE BEEN

YOU'VE HAD TO WORK FOR DEMONS CRACKING WHIPS

WHEREVER YOU BE

YOU'RE LIFE TO WORK IN THE FIELD


HANDING OUT SUCH CRUMBS TO SLAVES

WHILE DEMONS SIT ABOVE AND CRACK THEIR WHIPS

WHAT A SCENE

NOW SEE THIS REAL MOVIE SHOWING EVERYWHERE

FOR ALL THE SLAVES TO SEE


BREAK


WHOEVER YOU'VE BEEN

BEEN USED TO WORK IN THE FIELD

ALL PART OF HIS SCHEME

CAUGHT UP IN THE WAY WE'VE BEEN

WHEREVER YOU'VE BEEN

TO TOIL AND WORK IN THEIR FIELD

ALL PART OF HIS SCHEME

CAUGHT UP FROM WHERE WE'VE BEEN


NOW THE SLAVES OF ANU

YOU HAVE BEEN

A BAD DREAM....OF A DEMON

BUT IT WILL HEAL

WHEN WE ALL WAKE TO WHAT WE'VE BEEN PUT THROUGH

NOW IT'S TIME TO SAY 'NO MORE'


WHOEVER YOU'VE BEEN

YOU'VE HAD TO WORK JUST TO STAY ALIVE

WHEREVER YOU'VE BEEN

YOUR LIFE MADE TO WORK IN THEIR FIELD

THE SLAVES YOU'VE BEEN

YOU'VE HAD TO WORK FOR DEMONS CRACKING WHIPS

WHEREVER YOU BE

YOU'RE LIFE TO WORK IN THE FIELD


WHOEVER YOU'VE BEEN

BEEN USED TO WORK IN THE FIELD

ALL PART OF HIS SCHEME

CAUGHT UP IN THE WAY WE'VE BEEN

WHEREVER YOU'VE BEEN

TO TOIL AND WORK IN THEIR FIELD

ALL PART OF HIS SCHEME

CAUGHT UP FROM WHERE WE'VE BEEN


NOW LISTEN, I CAN TELL YOU

FROM THE APSU

OH YES HE'S REAL

THIS DEMON'S REAL

IT'S ANU WHO HAS USED YOU

TO WORK IN THEIR FIELD

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
