THE SLAVES OF ANU
BY JESUS AND HERMES
NORTH AFRICAN GROOVE-TRACK 4
WHOEVER YOU'VE BEEN
BEEN USED TO WORK IN THE FIELD
ALL PART OF HIS SCHEME
CAUGHT UP IN THE WAY WE'VE BEEN
WHEREVER YOU'VE BEEN
TO TOIL AND WORK IN THEIR FIELD
ALL PART OF HIS SCHEME
CAUGHT UP FROM WHERE WE'VE BEEN
LISTEN, I CAN TELL YOU
FROM THE APSU
OH YES HE'S REAL
THIS DEMON'S REAL
IT'S ANU WHO HAS USED YOU
TO WORK IN THEIR FIELD
WHOEVER YOU'VE BEEN
YOU'VE HAD TO WORK JUST TO STAY ALIVE
WHEREVER YOU'VE BEEN
YOUR LIFE MADE TO WORK IN THEIR FIELD
THE SLAVES YOU'VE BEEN
YOU'VE HAD TO WORK FOR DEMONS CRACKING WHIPS
WHEREVER YOU BE
YOU'RE LIFE TO WORK IN THE FIELD
HANDING OUT SUCH CRUMBS TO SLAVES
WHILE DEMONS SIT ABOVE AND CRACK THEIR WHIPS
WHAT A SCENE
NOW SEE THIS REAL MOVIE SHOWING EVERYWHERE
FOR ALL THE SLAVES TO SEE
BREAK
WHOEVER YOU'VE BEEN
BEEN USED TO WORK IN THE FIELD
ALL PART OF HIS SCHEME
CAUGHT UP IN THE WAY WE'VE BEEN
WHEREVER YOU'VE BEEN
TO TOIL AND WORK IN THEIR FIELD
ALL PART OF HIS SCHEME
CAUGHT UP FROM WHERE WE'VE BEEN
NOW THE SLAVES OF ANU
YOU HAVE BEEN
A BAD DREAM....OF A DEMON
BUT IT WILL HEAL
WHEN WE ALL WAKE TO WHAT WE'VE BEEN PUT THROUGH
NOW IT'S TIME TO SAY 'NO MORE'
WHOEVER YOU'VE BEEN
YOU'VE HAD TO WORK JUST TO STAY ALIVE
WHEREVER YOU'VE BEEN
YOUR LIFE MADE TO WORK IN THEIR FIELD
THE SLAVES YOU'VE BEEN
YOU'VE HAD TO WORK FOR DEMONS CRACKING WHIPS
WHEREVER YOU BE
YOU'RE LIFE TO WORK IN THE FIELD
WHOEVER YOU'VE BEEN
BEEN USED TO WORK IN THE FIELD
ALL PART OF HIS SCHEME
CAUGHT UP IN THE WAY WE'VE BEEN
WHEREVER YOU'VE BEEN
TO TOIL AND WORK IN THEIR FIELD
ALL PART OF HIS SCHEME
CAUGHT UP FROM WHERE WE'VE BEEN
NOW LISTEN, I CAN TELL YOU
FROM THE APSU
OH YES HE'S REAL
THIS DEMON'S REAL
IT'S ANU WHO HAS USED YOU
TO WORK IN THEIR FIELD