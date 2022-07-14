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Raúl Belmont de Canal 7 Salta entrevista al Secretario del Poder Judicial Pablo Galarza
No les tenemos miedo
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22 views • July 14, 2022

Desde su injustificada e involuntaria reclusión en el Hospital Zubizarreta, toda la verdad sobre el caso del Dr. Pablo Galarza:

Narcotráfico y corrupción judicial, hackeos ciberneticos, coacciones y amenazas, armado de "camas" y falsas denuncias, abuso de poder institucional e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.

Entrevista del 4 de julio del 2022 realizada por Raúl Belmont de Canal 7 de Salta al Secretario del Poder Judicial Pablo Galarza.


Mas videos relacionados:


3-7-22 Entrevista con la hija del Pablo Galarza, ambos victimas de la corrupcion judicial.

Importantísima entrevista con la Dra. Patricia Funes de Derecho Internacional y la hija de Pablo Galarza:

Yo no fui sometida ni secuestrada por mi padre; por el contrario, yo fui víctima de la brutalidad policial. El corrupto sistema judicial y los medios masivos de comunicación mienten, mi papá estaba preocupado por mi debido a la ilegal y violenta irrupción que hicieron ese día en nuestro departamento.


8-7-22 Magistral entrevista entre la Dra. Patricia Funes de Derecho Internacional y el Secretario del Poder Judicial Pablo Galarza.

Ante las amenazas recibidas, el abuso de poder judicial, la brutalidad policial y la reciente “cama” que el Dr. Galarza ha sufrido; él se planta firme diciendo:

El mundo no tiene que ser así. Yo creo en la justicia y esta llega. Creo que hay de todo, están los mafiosos y están los honestos que incluso actúan por vocación. Yo así actuó.

Esto me da más incentivo para saber que estoy haciendo lo correcto. Vamos a dar batalla!

https://web.facebook.com/100000484785916/videos/445016754141321/


10-7-22 Patricia Funes, especialista en Ley Natural y Doctora en Derecho Internacional entrevista a Santiago Caviglia, activista anti plandemia y Consultor especialista en estrategias y conductas humanas.

Narcotráfico y corrupción judicial, hackeos ciberneticos, coacciones y amenazas, armado de “camas” y falsas denuncias, abuso de poder institucional e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, etc.

¿Qué hay detrás de escena en el caso del Dr. Pablo Galarza, Secretario del Poder Judicial?

https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=427511759279525&id=100000484785916

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