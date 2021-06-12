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** BIG TECH SOCIAL MEDIA IS CENSORING HEALTH EXPERTS ** Tucker Carlson – 11/June/2021
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934 views • June 12, 2021
** BIG TECH WILL ALLOW NO QUESTIONS ABOUT VACCINES
** LINK FOUND BETWEEN VACCINE & HAEART CONDITION
** A GENUINE CONCERN FOR HEALTHY YOUNG PEOPLE
** “A COLOSSAL ERROR IN PUBLIC HEALTH JUDGEMENT
** BIG TECH WILL ALLOW NO QUESTIONS ABOUT VACCINES
** VACCINE CONCERNS NOT JUST LIMITED TO U.S. EXPERTS
** BIG TECH IS CENSORING HEALTH EXPERTS
** LUNATIC AG OF MICHIGAN IS FINALLY EXPOSED
** BIG TECH LILENCES QUESTIONS ON CORONA ORIGINS
** THERE’S A LOT BIG TECH WON’T LET YOU LISTEN TO
** LAWMAKERS ARE FINALLY GOING AFTER BIG TECH
** YOUT TUBE CONTINUES TO REMOVE VIDEOS THAT CHALLENGE GOVERNMENT POLICIES ON COVID
** NO DISSENT ALLOWED, BIG TECH TIGHTENS ITS CONTROL OVER INFORMATION
** HOUSE LAWMAKERS: LET’S BREAK UP BIG TECH
** LAWMAKERS INTRODUCE BILLS TO BREAK UP BIG TECH
** NEW BIPARTISAN LEGISLATION WOULD BREAK UP AMAZON, GOOGLE, AND FACEBOOK IF ENACTED
** YOUTUBE: “ Hi Hooman Noorchashm, Our team has reviewed your content, and, unfortualtely, we think it violates our medical misinformation policy. We’ve removed the following content from YouTube. Video: 6-10-21 Fox News Hooman Noorchashm and Tucker Carlson on College Vaccine Mandates.
** LINK FOUND BETWEEN VACCINE & HAEART CONDITION
** A GENUINE CONCERN FOR HEALTHY YOUNG PEOPLE
** “A COLOSSAL ERROR IN PUBLIC HEALTH JUDGEMENT
** BIG TECH WILL ALLOW NO QUESTIONS ABOUT VACCINES
** VACCINE CONCERNS NOT JUST LIMITED TO U.S. EXPERTS
** BIG TECH IS CENSORING HEALTH EXPERTS
** LUNATIC AG OF MICHIGAN IS FINALLY EXPOSED
** BIG TECH LILENCES QUESTIONS ON CORONA ORIGINS
** THERE’S A LOT BIG TECH WON’T LET YOU LISTEN TO
** LAWMAKERS ARE FINALLY GOING AFTER BIG TECH
** YOUT TUBE CONTINUES TO REMOVE VIDEOS THAT CHALLENGE GOVERNMENT POLICIES ON COVID
** NO DISSENT ALLOWED, BIG TECH TIGHTENS ITS CONTROL OVER INFORMATION
** HOUSE LAWMAKERS: LET’S BREAK UP BIG TECH
** LAWMAKERS INTRODUCE BILLS TO BREAK UP BIG TECH
** NEW BIPARTISAN LEGISLATION WOULD BREAK UP AMAZON, GOOGLE, AND FACEBOOK IF ENACTED
** YOUTUBE: “ Hi Hooman Noorchashm, Our team has reviewed your content, and, unfortualtely, we think it violates our medical misinformation policy. We’ve removed the following content from YouTube. Video: 6-10-21 Fox News Hooman Noorchashm and Tucker Carlson on College Vaccine Mandates.
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