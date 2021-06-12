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** BIG TECH SOCIAL MEDIA IS CENSORING HEALTH EXPERTS ** Tucker Carlson – 11/June/2021
Metatron's Cube
Metatron's Cube
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934 views • June 12, 2021
** BIG TECH WILL ALLOW NO QUESTIONS ABOUT VACCINES
** LINK FOUND BETWEEN VACCINE & HAEART CONDITION
** A GENUINE CONCERN FOR HEALTHY YOUNG PEOPLE
** “A COLOSSAL ERROR IN PUBLIC HEALTH JUDGEMENT
** BIG TECH WILL ALLOW NO QUESTIONS ABOUT VACCINES
** VACCINE CONCERNS NOT JUST LIMITED TO U.S. EXPERTS
** BIG TECH IS CENSORING HEALTH EXPERTS
** LUNATIC AG OF MICHIGAN IS FINALLY EXPOSED
** BIG TECH LILENCES QUESTIONS ON CORONA ORIGINS
** THERE’S A LOT BIG TECH WON’T LET YOU LISTEN TO
** LAWMAKERS ARE FINALLY GOING AFTER BIG TECH
** YOUT TUBE CONTINUES TO REMOVE VIDEOS THAT CHALLENGE GOVERNMENT POLICIES ON COVID
** NO DISSENT ALLOWED, BIG TECH TIGHTENS ITS CONTROL OVER INFORMATION
** HOUSE LAWMAKERS: LET’S BREAK UP BIG TECH
** LAWMAKERS INTRODUCE BILLS TO BREAK UP BIG TECH
** NEW BIPARTISAN LEGISLATION WOULD BREAK UP AMAZON, GOOGLE, AND FACEBOOK IF ENACTED
** YOUTUBE: “ Hi Hooman Noorchashm, Our team has reviewed your content, and, unfortualtely, we think it violates our medical misinformation policy. We’ve removed the following content from YouTube. Video: 6-10-21 Fox News Hooman Noorchashm and Tucker Carlson on College Vaccine Mandates.
Keywords
healthcurrent eventssciencefdacdc5gchinagenocidewhoclinton foundationdepopulationniheugenicsfoundationgatesbioweapongavifauciwuhanbill melinda gatestedros
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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