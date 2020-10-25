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Tecnico de telecomunicaciones explica efectos nocivos de las antenas 5G
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28 views • October 25, 2020
Técnico de telecomunicaciones explica los efectos nocivos que ha sufrido con las últimas subidas de frecuencias debido al nuevo sistema de telefonía móvil de 5ªGeneracion (5G). Como indico en el vídeo para mas información buscar al Dr. Jose Luis Sevillano que da indicaciones mucho mas precisas sobre los mecanismos fisiológicos de creación de micro-trombos y colapso por un exceso de radiación electromagnetica no ionizante, os aconsejo este video https://youtu.be/brvhGE26hvA mientras siga allí. Un saludo
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