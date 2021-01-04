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04.01.2021. Новости. Питаются нами как батарейками (Выпуск № 183 часть II (2)).
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4212 views • December 31, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
06:05 Письмо слушателя. Международный трибунал. https://vk.com/rogacheva_ru?w=wall173310465_365.
19:01 Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тесты ложноположительными в 97% случаев, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtesty-lojnopolojitelnymi-v-97-sluchaev-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200.
20:21 Письмо слушателя. Вакцинация на Западе.
22:04 Момент падения 10-тонного метеорита в Китае. https://www.youtube.com/watch?v=_67yCyPNYs8.
24:22 ВОЕННЫЕ ЖДУТ ПРИКАЗОВ ! https://www.youtube.com/watch?v=Ye88lnRTGm8.
26:04 Скоро будут отбирать храмы !!! Будьте готовы!! https://www.youtube.com/watch?v=oLhRKlq-_dY&;feature=youtu.be.
30:25 ЗА МНОЙ СЛЕДЯТ НЕ СТЕСНЯЯСЬ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=ax69MWWeQ9E.
42:10 Письмо слушателя. В Америке люди раскупают с огромной скоростью все дома вне города.
43:42 Устами младенца: Когда придёт Iисус Христос. https://www.youtube.com/watch?v=2Rd3diWd1rU.
Сегодня мы поговорим о Международном трибунале ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ И ОБЩЕМУ ПРАВУ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРАВОСУДИЯ, который на основании Римского статута привлек к ответственности и осудил всех пяти премьер-министров Северных стран, которые приняли решение о внедрении 5G. Приговор был вынесен 30 ноября. Каждый из премьер-министров приговорен к 10 годам лишения свободы. Так же обсудим положение дел в Украине с православием, которые ведут необратимым последствиям. Увидим, что за верующими людьми следят, как собираются проводить всеобщую вакцинацию.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
06:05 Письмо слушателя. Международный трибунал. https://vk.com/rogacheva_ru?w=wall173310465_365.
19:01 Аппеляционный Суд Португалии признал ПЦР-тесты ложноположительными в 97% случаев, а карантин незаконным. https://zen.yandex.ru/media/po_sekretu_vsemu_svetu/appeliacionnyi-sud-portugalii-priznal-pcrtesty-lojnopolojitelnymi-v-97-sluchaev-a-karantin-nezakonnym-5fb81fa8572b862575aa3200.
20:21 Письмо слушателя. Вакцинация на Западе.
22:04 Момент падения 10-тонного метеорита в Китае. https://www.youtube.com/watch?v=_67yCyPNYs8.
24:22 ВОЕННЫЕ ЖДУТ ПРИКАЗОВ ! https://www.youtube.com/watch?v=Ye88lnRTGm8.
26:04 Скоро будут отбирать храмы !!! Будьте готовы!! https://www.youtube.com/watch?v=oLhRKlq-_dY&;feature=youtu.be.
30:25 ЗА МНОЙ СЛЕДЯТ НЕ СТЕСНЯЯСЬ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=ax69MWWeQ9E.
42:10 Письмо слушателя. В Америке люди раскупают с огромной скоростью все дома вне города.
43:42 Устами младенца: Когда придёт Iисус Христос. https://www.youtube.com/watch?v=2Rd3diWd1rU.
Сегодня мы поговорим о Международном трибунале ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ И ОБЩЕМУ ПРАВУ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРАВОСУДИЯ, который на основании Римского статута привлек к ответственности и осудил всех пяти премьер-министров Северных стран, которые приняли решение о внедрении 5G. Приговор был вынесен 30 ноября. Каждый из премьер-министров приговорен к 10 годам лишения свободы. Так же обсудим положение дел в Украине с православием, которые ведут необратимым последствиям. Увидим, что за верующими людьми следят, как собираются проводить всеобщую вакцинацию.
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