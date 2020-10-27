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Audycja PrisonPlanet.pl - Rząd Światowy 2025 i substytuty wojny.
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5333 views • October 27, 2020
W tej audycji analizujemy bieżące wezwania do budowy Rządu Światowego wygłoszone m.in. przez Michaiła Gorbaczowa, Gordona Browna, IMF, World Economic Forum, księcia Karola, Klub Rzymski i wielu innych. Te grupy globalistyczne planują w 2021 roku wielki panel promujący w Davos budowę Rządu Światowego.
W drugiej części omawiamy badania, które proponowały, iż po zbudowaniu Rządu Światowego i demilitaryzacji świata będzie trzeba zmienić bezpowrotnie globalny system pozbawiony możliwości prowadzenia wojen. Zaproponowane substytuty wojny w wielu wypadkach okazały się jednak znacznie bardziej niebezpieczne dla ludzkości niż sama wojna…
Zapraszamy do zapoznania się z tą interesującą audycją.
W drugiej części omawiamy badania, które proponowały, iż po zbudowaniu Rządu Światowego i demilitaryzacji świata będzie trzeba zmienić bezpowrotnie globalny system pozbawiony możliwości prowadzenia wojen. Zaproponowane substytuty wojny w wielu wypadkach okazały się jednak znacznie bardziej niebezpieczne dla ludzkości niż sama wojna…
Zapraszamy do zapoznania się z tą interesującą audycją.
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