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Le Dernier Rempart - Silvano Trotta
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31 views • January 10, 2022
5 janvier 2022 : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Espoir:f0
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
@SilvanoTrotta
Il est temps de prendre conscience de notre force collective. Il est temps de ne plus laisser des Technocrates de la Politique décider de nos vies.
Ensemble, nous pouvons renverser des montagnes. On a déjà posé les bases, il est temps de vous présenter de brillants citoyens pour que vous veniez nous rejoindre en nombre.
Voici le lien vers la page facebook du Collectif des Maires Résistants [:alien:]
https://www.facebook.com/LeCollectifDesMairesResistants/photos
Le site et facebook d'Union Essentielle:
https://www.union-essentielle.fr/
https://www.facebook.com/unionessentielle
Le site de PULS :
https://puls-france.org/
Silvano TROTTA : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
@SilvanoTrotta
Il est temps de prendre conscience de notre force collective. Il est temps de ne plus laisser des Technocrates de la Politique décider de nos vies.
Ensemble, nous pouvons renverser des montagnes. On a déjà posé les bases, il est temps de vous présenter de brillants citoyens pour que vous veniez nous rejoindre en nombre.
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