No era el nido - solo de guitarra - Diomedes Diaz

🎥 Amigas y amigos reciban un cordial saludo de su servidor Albano Zapata. Una vez más compartiendo con ustedes mis conocimientos musicales de la guitarra en el Vallenato. En esta oportunidad, analizaremos el tema "No era el nido" de la autoría de José Alfonso "chiche" Maestre, e interpretada por Diomedes Díaz y Juancho Rois. Un análisis del solo de guitarra de dicho tema. Espero que les sirva de mucho.





🗓️ [Publicado 23 jun 2018]





🎜 Tono: LA

🎝 Afinación: Normal





📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.





🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Acompañante

https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1





☑ GuitarraVallenata Acompañante II

https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1





☑ Técnicas para acompañar:

https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1





☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)

https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3





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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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