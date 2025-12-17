Tecnocracia Expuesta - destacado de la entrevista 1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams entrevista a Patrick Wood y Courtney Turner sobre el tema de la tecnocracia, destacando la centralización de la tecnología y los datos bajo la administración de Trump. Patrick habla de sus 15 años estudiando la tecnocracia, enfatizando sus raíces en la globalización y en el nuevo orden económico internacional. Courtney expresa su preocupación por los planes del Foro Económico Mundial y de la Sociedad Mundial de IA para sustituir el gobierno humano por inteligencia artificial. Hablan sobre las implicaciones de la tokenización de activos, los gemelos digitales y el potencial de la IA para controlar a la sociedad. Ambos autores promocionan su libro “The Final Betrayal” como un recurso para entender y combatir la tecnocracia.