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ATENCION!!! | Leer descripción (Este canal es creyente de la biblia y EGW)
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21 views • August 14, 2021
ATENCION!!!
Que Dios les bendiga a todos.
El propósito de enviarte este video, o compartirlo por algún medio no es defender
una institución religiosa, porque yo mismo salí de la que se le dio la luz, por haber
traicionado la verdad, y estar infiltrada.
El propósito es para que medite en lo siguiente y haga decisiones porque la
salvación está en juego. Mi responsabilidad es solo compartirlo, la decisión
es sólo suya.
La siguiente persona describe su posición bien clara. No cree en Elena White,
no es Adventista, pero fíjese como dice lo mismo que he estado tratando de
compartir con otros por tanto tiempo.
Aunque él no cree en las profecías de EGW (claro, hay muchos falsos profetas, pero hay
que pesar los espíritus si son de Dios, y toda enseñanza con la Escritura).
Yo sí creo en los mensajes de EGW, y lo digo para evitar malosentendidos.
Y reconozco haber sido afectado por una falsa imitación recientemente,
y por eso ya no tengo nada que ver con aquello otro, que solo fue un intento de
confundir y hacerlo a usted más difícil que le llegue la verdad de todo esto.
Antes de ver el video, quisiera que fuera a la biblia y leyera los siguientes
versos:
Apoc 13, Mateo 24, Apoc. 14:12 (o los versos del 6-12), Apoc. 12:17, Apoc. 19:10, Juan 4, Daniel 7:25, Daniel 11:44-45, Apocalipsis 20:4
(y al final puede leer también Apocalipsis 18:1-5).
Su salvación está en juego, no la entregue a ninguna org. religiosa, ni a su familia, ni al gobierno.
Después de haber leído su biblia (o si quiere antes, es su decisión) puede ver el video.
Que Dios les bendiga a todos.
El propósito de enviarte este video, o compartirlo por algún medio no es defender
una institución religiosa, porque yo mismo salí de la que se le dio la luz, por haber
traicionado la verdad, y estar infiltrada.
El propósito es para que medite en lo siguiente y haga decisiones porque la
salvación está en juego. Mi responsabilidad es solo compartirlo, la decisión
es sólo suya.
La siguiente persona describe su posición bien clara. No cree en Elena White,
no es Adventista, pero fíjese como dice lo mismo que he estado tratando de
compartir con otros por tanto tiempo.
Aunque él no cree en las profecías de EGW (claro, hay muchos falsos profetas, pero hay
que pesar los espíritus si son de Dios, y toda enseñanza con la Escritura).
Yo sí creo en los mensajes de EGW, y lo digo para evitar malosentendidos.
Y reconozco haber sido afectado por una falsa imitación recientemente,
y por eso ya no tengo nada que ver con aquello otro, que solo fue un intento de
confundir y hacerlo a usted más difícil que le llegue la verdad de todo esto.
Antes de ver el video, quisiera que fuera a la biblia y leyera los siguientes
versos:
Apoc 13, Mateo 24, Apoc. 14:12 (o los versos del 6-12), Apoc. 12:17, Apoc. 19:10, Juan 4, Daniel 7:25, Daniel 11:44-45, Apocalipsis 20:4
(y al final puede leer también Apocalipsis 18:1-5).
Su salvación está en juego, no la entregue a ninguna org. religiosa, ni a su familia, ni al gobierno.
Después de haber leído su biblia (o si quiere antes, es su decisión) puede ver el video.
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