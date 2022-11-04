04.11.2022 Закроет ли занавесь «театр военных действий»? (Выпуск №257. Часть 1)

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04:43 https://www.youtube.com/watch?v=LZay-HE-Wqc Как быть, если духовенство поддерживает войну? Голос Афона
13:39 https://www.youtube.com/watch?v=TV-HREM5TbA Плохие знаки и символы для Украины, ООН, Великобритании и мужа Нэнси Пелоси
19:31 https://www.youtube.com/watch?v=gjgQtQp7DGw&t=5s Будущее Украины, новая роль России, конец либеральному мироустройству, аналитика и контуры будущего
49:47 https://www.youtube.com/watch?v=cmLtmMAv-cU&list=PLWwJFaQNYFZhzsJydeUSam4JUGHjTtT2G
53:33 https://www.youtube.com/watch?v=UepaqJ4TfSo Теория заговора. Всемирный заговор.
57:53 https://www.youtube.com/shorts/weCGc4QOy7I Жириновский был ли пророком .
1:00:17 https://www.youtube.com/watch?v=YjIBtZ6KEZk ЧИСЛО ВОЙНЫ. В ЭТОМ РОЛИКЕ ВЫ ВПЕРВЫЕ УВИДИТЕ ВИНОВНИКА РУССКО-УКРАИНСКОЙ ТРАГЕДИИ!
1:14:28 https://www.youtube.com/watch?v=XZk8Hj73MVo Как США будут сбрасывать глобалистов. Михаил Хазин
1:24:26 https://www.youtube.com/watch?v=2oh7zVCrli0 УЖЕ КАЖЕТСЯ РАЗНИЦЫ НЕТ. КАКОЙ ВОПРОС, ТАКОЙ ОТВЕТ. 21 ИЮНЯ 2022
1:27:58 https://news.mail.ru/politics/53696556/?frommail=1 Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
1:30:21 https://www.youtube.com/watch?v=KlVKyQFxU9Y КУКОЛ ДЁРГАЮТ ЗА НИТКИ . Даниэль Сачков
1:43:06 https://www.youtube.com/watch?v=PkIBYmd7nKY
1:53:02 https://www.youtube.com/watch?v=NfRS-ryj5p4 Наши зашли в Херсон, Путин выгнал врачей из бункера, в Скабееву вселился бес
1:56:53 https://www.youtube.com/watch?v=AYY2A4LFaIg "Убивать будут нас! Мясом! Мясом мы идем!" | Мобилизация в России #shorts
2:05:27 https://www.youtube.com/watch?v=YjIBtZ6KEZk ЧИСЛО ВОЙНЫ. В ЭТОМ РОЛИКЕ ВЫ ВПЕРВЫЕ УВИДИТЕ ВИНОВНИКА РУССКО-УКРАИНСКОЙ ТРАГЕДИИ!
2:14:59 https://www.youtube.com/watch?v=Eaps-PySt9o Хватит лгать! "Крысиное царство" в России должно быть уничтожено
2:21:34 https://www.youtube.com/watch?v=I0WvVjcIwps ОСИНА - ОЧИСТИТЕЛЬ КРОВИ -||- ВСЕ ОБ
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