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LET'S TALK ABOUT THE CORONAVIRUS PLANDEMIC - PRESIDENT OF BELARUS (VIDEO)
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81 views • July 14, 2020
PRESIDENT ALEXANDER LUKASHENKO of Belarus used COMMON SENSE when COVID-19 fear-mongering was being pushed by the World Hell Organization (WHO). He chose to ONLY ASK THE SICK TO 'VOLUNTARILY' SELF-QUARANTINE AND THEIR JOBS WOULD BE PROTECTED UNTIL THEY RETURNED TO WORK, he did not put the healthy on House Arrest. He considered ALL BUSINESSES, JOBS AND INCOME AS ESSENTIAL, rather than close all the small businesses, put people on unemployment, and allow giant corporations only to stay open like practiced in most countries on earth. He ONLY ASKED THE SICK TO WEAR MASKS WHEN IN PUBLIC, as most doctors have kept suggesting over and over again, because Face Masks make the healthy become sick. Any country that did not do the same is an ILLUMINATI CONTROLLED COUNTRY THAT IS PUSHING FORTH THE NEW WORLD ORDER AGENDA. Examine how your country responded, and then try like hell to move to one of those countries fighting against the NWO before it is too late, or prepare for a fight. The only countries that are pushing for a MANDATORY GMO COVID VACCINATION ARE THE SAME COUNTRIES THAT PUSHED THE FAKE PANDEMIC (aka PLANdemic). A few countries in Eastern and Northern Europe, South America, and Africa are the only ones that are NOT pushing their countries into the New World Order by use of UN Agenda 21 and Agenda 2030. Wake Up and figure out what your country did. If you live in a country like the USA, I hope you are well-armed and ready to DEFEND YOURSELF AGAINST THE IMPENDING COMMUNIST TAKEOVER ATTEMPT. A Civil War, Revolutionary War, or World War to keep what little freedoms you still have is just ahead on the horizon, so get ready for a future FIGHT, OR FLIGHT needs to happen right now; either way, YOU NEED TO MAKE YOUR DECISION NOW!
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on MeWe
https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on AllSocial
https://allsocial.com/sergeantmajor
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on Brighteon
https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
SergeantMajorsTrutherInfo on LBRY
https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
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Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on MeWe
https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on AllSocial
https://allsocial.com/sergeantmajor
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO on Brighteon
https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
SergeantMajorsTrutherInfo on LBRY
https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2da7d9bf-6c14-42f1-8a11-ea9e48ddcb98
TAKEOVER OF AMERICA: DID TRUMP HAND THE USA OVER TO FEMA? - DEBBIE JIMENEZ (VIDEO)
https://www.brighteon.com/9e7f6ae8-7fe7-4842-9c0e-7e162a4766ce
PRESIDENT TRUMP SAYS HE WILL MOBILIZE MILITARY TO DISTRIBUTE COVID-19 VACCINES - SPIRO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/02ff37fa-daf7-42de-9fe4-883681a4bf3c
THIS IS A LIVE EXERCISE (VIDEO)
https://www.brighteon.com/5ea79baf-cadc-4703-8a13-5d2d6e22a839
IF THIS DOESN'T WAKE YOU UP, "NOTHING WILL" - WAIT TILL THE END - BRIAN YOUNG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2753757f-1943-4cca-b9ab-993d546c1354
THE ENTIRE ROCKEFELLER EUGENICS COVID-19 PLAN EXPOSED - PRESIDENT OF GHANA (VIDEO)
https://www.brighteon.com/16cdd7a5-677b-40a5-8c89-8727e93d8fa6
PRESIDENT BOLSONARO OF BRAZIL TELLS THE PEOPLE TO ARM UP TO PREVENT A DICTATORSHIP (VIDEO)
https://www.brighteon.com/05225104-a1dd-4abc-a2c9-6fd10ea9f345
GOAT AND PAWPAW 'TEST POSITIVE' FOR COVID-19 IN TANZANIA - PRESIDENT DR. JOHN MAGUFULI (VIDEO)
https://www.brighteon.com/65db796e-ae5d-40ac-a0b6-60b7bf606060
BRAZIL'S PARLIAMENT UNCOVERS THE NEW WORLD ORDER PLANDEMIC AS A HOAX! (VIDEO)
https://www.brighteon.com/cd99f616-a11e-4e08-afbe-b3aa7164e0bf
ITALIAN PARLIAMENT MEMBER SARA CUNIAL CALLS FOR BILL GATES ARREST DURING COVID19 DEBATE (VIDEO)
https://www.brighteon.com/ef8af21a-930d-42c4-bcbe-5b7d93421b0f
ITALY KNOWS COVID-19 IS A HOAX: POLITICIAN SCREAMS - STOP LYING---I HAVE THE TRUE NUMBERS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/3e4c7ff9-6c40-4dd5-9538-38f6232c5e8f
COVID-19 BRIEFING - DR. DAN ERICKSON & DR. ARTIN MASSIHI (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d1157c2e-526c-4be8-9d3f-3bb5f5a69096
EXCLUSIVE INTERVIEW ABOUT CORONAVIRUS & VACCINATIONS WITH DR. RASHID A. BUTTAR - NEXT NEWS NETWORK (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2d6eadc2-c077-42f7-a0cd-0514c5897f26
THE PLANDEMIC: CORONAVIRUS, 5G, AND VACCINE DECEPTION FULLY EXPOSED - THE STRANGER FICTION (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2108f5c1-4df0-46d7-9bda-763c3f045911
PLANDEMIC: A VIDEO OUTLINING THE GLOBAL PLAN TO TAKE CONTROL OF YOUR LIFE - MIKKI WILLIS (VIDEO)
https://www.brighteon.com/355fd559-244d-4f9c-8d39-27af967248f9
HYDROXYCHLOROQUINE AND ZINC COMBO HAVE 100% SUCCESS AGAINST A.R.D.S. - DR. ANTHONY CARDILLO (VIDEO)
https://www.brighteon.com/1a2c400e-952b-4e1b-9e87-00d0c3a6fac1
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https://www.brighteon.com/8a62f68b-7bfe-423e-9546-72d4f2edf634
WHITE HOUSE PRESS CORPS FOR CORONAVIRUS TASK FORCE ACCIDENTALLY LEAKS THE PANDEMIC IS A HOAX (VIDEO)
https://www.brighteon.com/d2c9f547-2de2-4dd3-af10-0143c258afec
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