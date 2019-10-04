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[4 de outubro de 2019] Portuguese: O Relógio do Sol, da Lua e do Zodíaco daTerra Plana [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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0 view • July 13, 2021
Uma ferramenta essencial para explicar a TERRA PLANA para seus amigos. O relógio demonstra como funcionam as estações do ano, como o sol e a lua se movem pelo zodíaco, o dia e a noite no mundo inteiro. Diariamente, o aplicativo compartilha vídeos que ajudam as pessoas a aprender mais sobre o nosso mundo. Use a contagem regressiva para marcar o seu próximo grande evento. *DISPONÍVEL JÁ* na Google Play e na Apple.
*link para iPhone:* http://tiny.cc/FESMZClockiOS
*link para Android:* http://tiny.cc/FESMZClockAndroid
Vivemos em um mundo de mentiras empurradas sobre nós pelos níveis superiores dos controladores mundiais. É mais fácil mentir para alguém do que convencê-los de que mentiram, especialmente quando estão inconscientemente viciados no medo. Se a base de sua crença mundial é que você está em um foguete de pêra globo de água girando voando através de um vácuo espacial infinito, então você não saberá QUEM você é, ONDE você está e O QUE você realmente é. Você ficará perdido e se sentirá insignificante por NÃO SABER que está no centro da criação, e não em uma partícula de poeira em um universo em constante expansão.
Com essa crença você pode ser convencido de qualquer coisa. Para acordar, você DEVE começar com a fundação do seu mundo e a partir daí você pode ver além da curva imaginária.
O aplicativo FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK é a melhor ferramenta para descobrir a terra plana e apresentá-la a amigos e familiares. Ele mostra visualmente como o céu é um relógio perfeito e traz para você o mais recente conteúdo de Terra plana censurado do Google.
A página de FAQ responderá a todas as suas perguntas sobre como e por que a terra plana está oculta. Tenho um motivo pelo qual você acha que a Terra plana é impossível, temos uma resposta que você ainda não pensou.
Aceite o desafio FE Clock. Assista ao vídeo em destaque todos os dias por 2 semanas e veja o que acontece.
Basta pesquisar "Flat Earth Clock" de Blue Water Bay no Google Play ou na Apple App Store. Será o melhor $ 2,99 que você já investiu. Evite o knock off de aplicativos no Google Play, eles são GRATUITOS e ainda NÃO vale o preço. Baixe e confira hoje!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Ambos: https://qrco.de/bbizVA
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BitChute: https://bitchute.com/ditrh
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Instagram: @Theflatearthpodcast
MEDIA INQUIRES: [email protected]
Se você é um apresentador de programa e acha que Flat Earth é estúpido e impossível, vamos fazer um Q&A em seu canal.
ciência, tecnologia, geologia, astronomia, física, educação
*link para iPhone:* http://tiny.cc/FESMZClockiOS
*link para Android:* http://tiny.cc/FESMZClockAndroid
Vivemos em um mundo de mentiras empurradas sobre nós pelos níveis superiores dos controladores mundiais. É mais fácil mentir para alguém do que convencê-los de que mentiram, especialmente quando estão inconscientemente viciados no medo. Se a base de sua crença mundial é que você está em um foguete de pêra globo de água girando voando através de um vácuo espacial infinito, então você não saberá QUEM você é, ONDE você está e O QUE você realmente é. Você ficará perdido e se sentirá insignificante por NÃO SABER que está no centro da criação, e não em uma partícula de poeira em um universo em constante expansão.
Com essa crença você pode ser convencido de qualquer coisa. Para acordar, você DEVE começar com a fundação do seu mundo e a partir daí você pode ver além da curva imaginária.
O aplicativo FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK é a melhor ferramenta para descobrir a terra plana e apresentá-la a amigos e familiares. Ele mostra visualmente como o céu é um relógio perfeito e traz para você o mais recente conteúdo de Terra plana censurado do Google.
A página de FAQ responderá a todas as suas perguntas sobre como e por que a terra plana está oculta. Tenho um motivo pelo qual você acha que a Terra plana é impossível, temos uma resposta que você ainda não pensou.
Aceite o desafio FE Clock. Assista ao vídeo em destaque todos os dias por 2 semanas e veja o que acontece.
Basta pesquisar "Flat Earth Clock" de Blue Water Bay no Google Play ou na Apple App Store. Será o melhor $ 2,99 que você já investiu. Evite o knock off de aplicativos no Google Play, eles são GRATUITOS e ainda NÃO vale o preço. Baixe e confira hoje!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Ambos: https://qrco.de/bbizVA
Apoie este canal e a consciência do FLAT EARTH:
https://www.patreon.com/DITRH
Para doações únicas: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
Facebook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
Brighthon: https://brtelyon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
Brighthon: https://brtelyon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Brighthon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
MEDIA INQUIRES: [email protected]
Se você é um apresentador de programa e acha que Flat Earth é estúpido e impossível, vamos fazer um Q&A em seu canal.
ciência, tecnologia, geologia, astronomia, física, educação
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