CHRISTIAN 21 Part 7 - TRUMP WAR PAINT! REPTILIAN NWO! MARGARITA MINUTE! VICTORIA'S SECRET BAPHOMETS!

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Linda Paris a.k.a. Deplorable McCallister
CHRISTIAN 21! LAURA'S VIEW: POTUS WAR PAINT! THE IMPORTANCE OF THE BAPHOMET! NO ONE WILL ENTER THE NWO AS ONE GENDER! IVANA ALIVE! DEMONIC REPTILIANS! JORDEN MAXWELL AND MORE! VICTORIA'S SECRET MODELS ARE THE DELUXE SLAVE-BAPHOMET-GODS AND GODDESSES, OF THE NEW WORLD ORDER! WILL THEIR CONVERTED VESSELS BE OCCUPIED BY DEMONIC ENERGIES?