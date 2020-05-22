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La minaccia non è il coronavirus ma i nostri governanti (traduzione)
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Il dottor Vernon Coleman svela le menzogne che si raccontano sul
coronavirus e spiega i fatti dietro al blocco e lo stato di polizia.
Spiega perché la paranoia è ora l'unica opzione sensata, sana e cosa
dobbiamo fare per sconfiggere i politici che mettono in pericolo la
nostra vita. Tante verità imparziali le trovate su
http://www.vernoncoleman.com e per capire cosa è successo e cosa
succederà dopo, leggete il nuovo libro di Vernon Coleman 'Coming
Apocalypse' che è disponibile come tascabile ed ebook su Amazon. Link
video originale https://youtu.be/_5t__IyBOxw
coronavirus e spiega i fatti dietro al blocco e lo stato di polizia.
Spiega perché la paranoia è ora l'unica opzione sensata, sana e cosa
dobbiamo fare per sconfiggere i politici che mettono in pericolo la
nostra vita. Tante verità imparziali le trovate su
http://www.vernoncoleman.com e per capire cosa è successo e cosa
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