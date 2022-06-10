Ζούμε σε έναν “Θαυμαστό Νέο Κόσμο”? - Ο Άλντους Χάξλεϊ [Aldous Huxley] προειδοποιεί τον κόσμο

Στο βιβλίο του Brave New World Revisited [Επιστροφή στον «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο»] του 1958, ο Άλντους Χάξλεϊ [Aldous Huxley] έγραψε τα εξής:

"Αν το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα ήταν η εποχή των τεχνικών μηχανικών, το δεύτερο μισό μπορεί κάλλιστα να είναι η εποχή των κοινωνικών μηχανικών και ο εικοστός πρώτος αιώνας, υποθέτω, θα είναι η εποχή των Παγκόσμιων Ελεγκτών, της επιστημονικής κάστας και του Θαυμαστού Νέου Κόσμου".

Τριάντα χρόνια πριν γράψει αυτά τα λόγια, ο Χάξλεϊ έγραψε το κλασικό έργο μυθοπλασίας του, Brave New World [Ο Θαυμαστός Νέος Κόσμος]. Τοποθετημένο στο μακρινό μέλλον, το βιβλίο αυτό περιγράφει μια δυστοπική κοινωνία με επιστημονική διαχείριση. Στον Θαυμαστό Νέο Κόσμο, οι κυρίαρχες αρχές επιτυγχάνουν τη μαζική συμμόρφωση όχι με τη βία, αλλά παρέχοντας στις μάζες ατελείωτες ροές ψυχαγωγίας που αποσπούν την προσοχή και χειραγωγώντας τες με ναρκωτικά και άλλες τεχνολογικές μεθόδους.

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