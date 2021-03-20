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Ευαγγελάτος μιλά με αηδιαστικό τρόπο για τους Ήρωες του 1821! Μουτζουρομένως στην ΜΟΎΡΗ. Πλεύρης επίκαιρος
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10 views • March 20, 2021
Ο Ευάγγελος - δημαγωγός του πουλημένου τηλεοπτικού καναλιού περιγράφει την βεβήλωση των προσώπων των ηρώων του 1821 με των πλέον αηδιαστικό τρόπο.
Λέει ο απόγονος του Νενέκου: "Μουτζουρομένως στην ΜΟΎΡΗ" όχι πρόσωπο αλλά ΜΟΎΡΗ!
Ο "άνθρωπος" είναι για του Γουδί!
Λέει ο απόγονος του Νενέκου: "Μουτζουρομένως στην ΜΟΎΡΗ" όχι πρόσωπο αλλά ΜΟΎΡΗ!
Ο "άνθρωπος" είναι για του Γουδί!
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