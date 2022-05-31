Ponad rok temu powstaje scenariusz Pandemii Małpiej Ospy stworzony przez NTI i WEF (link w opisie)

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10 views • May 31, 2022



W zwołanej wirtualnie symulacji wzięło udział 19 przywódców politycznych i ekspertów z całej Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zdrowia publicznego, przemysłu biotechnologicznego i bezpieczeństwa międzynarodowego.



24 maja 2022 r. NTI opublikowało następujące oświadczenie: "Po niedawnym wykryciu przypadków ospy małpiej w wielu krajach, raport NTI na temat ćwiczeń pojawił się w wielu mediach społecznościowych zauważając, że powiązany fikcyjny scenariusz obejmował wybuch epidemii małpiej ospy na początku daty, która z grubsza pokrywa się z obecną, trwającą epidemią. (Oczywiście) Niektóre materiały w mediach społecznościowych zawierały dezinformację na temat naszych ćwiczeń."



To niedobra wierzyć w „niektóre materiały mediów społecznościowych”. Trzeba z tematem zapoznać się samemu. Link do oryginalnego scenariusza:



Źródło/Kanał Facebook W marcu 2021 r. NTI (Nuclear Threat Initiative), oddział WEF (World Economic Forum) nawiązał współpracę z MSC (Munich Security Conference – to takie forum światowych liderów), aby zorganizować ćwiczebną symulację na temat fikcyjnego scenariusza przedstawiającego globalną pandemię z udziałem niezwykłego szczepu wirusa małpiej ospy, który rozprzestrzenia się po całym świecie.W zwołanej wirtualnie symulacji wzięło udział 19 przywódców politycznych i ekspertów z całej Afryki, obu Ameryk, Azji i Europy z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zdrowia publicznego, przemysłu biotechnologicznego i bezpieczeństwa międzynarodowego.24 maja 2022 r. NTI opublikowało następujące oświadczenie: "Po niedawnym wykryciu przypadków ospy małpiej w wielu krajach, raport NTI na temat ćwiczeń pojawił się w wielu mediach społecznościowych zauważając, że powiązany fikcyjny scenariusz obejmował wybuch epidemii małpiej ospy na początku daty, która z grubsza pokrywa się z obecną, trwającą epidemią. (Oczywiście) Niektóre materiały w mediach społecznościowych zawierały dezinformację na temat naszych ćwiczeń."To niedobra wierzyć w „niektóre materiały mediów społecznościowych”. Trzeba z tematem zapoznać się samemu. Link do oryginalnego scenariusza: https://odysee.com/@JOSE:f1/NTI-BIO:7 Źródło/Kanał Facebook https://www.facebook.com/andrzej.kwasniewski.3344/videos/530115765487501/ Keywords healthpandemiamonkeypoxmalpia ospa

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