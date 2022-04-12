Kvällens Galenskap 220412

1. Det var 2014 den i dag 32-åriga marockanska kvinnan tog sig till Syrien tillsammans med sin man. Som ett resultat av detta och med motiveringen att hon utgjorde en fara för Danmarks säkerhet revs hennes danska medborgarskap fem år senare. Kvinnan överklagade beslutet men nu har Østre landsret (hovrätten) i en första dom av sitt slag kommit fram till att det var korrekt att skrota hennes medborgarskap.2. Sida har beslutat att öka stödet till Afghanistan – ett stöd som redan innan ökningen uppgick till 100 miljoner kronor. Inom FN oroar man sig samtidigt för en svältkatastrof om inte mer bistånd ges till verksamheten i det utblottade landet.3. En feg och radikaliserad Andreas Gustavsson sparkar en av ETC:s bästa reportrar som vågade rapportera om vad som verkligen händer i Ukraina. Först tyckte Gustavsson att Ekmans artikel var bra, men sedan fick han ett “samtal”. Kajsa Ekis Ekman skulle sparkas på direkten. Det skulle markeras.4. SVERIGE I en ny mätning från Novus uppger 45 procent av de svarande att de vill att Sverige går med i Nato. Samtidigt har andelen som är emot ett medlemskap ökat, rapporterar SVT. Gruppen osäkra har också minskat, från 25 till 22 procent, medan nej-sidan har ökat till 33 procent.5. L-partiets dåliga siffror beror på att ”Sverige” inte skulle vara ”redo för en svart kvinna”. Det säger Liberala ungdomsförbundets ordförande som inte gjort annat än kritiserat Sabuni under hela hennes tid som partiledare.6. USA och NATO stödde två statskupper i Ukraina och drev inbördeskrig som dödade 14 000 innan Ryssland invaderade7. Sveriges riksdag tog den 6 april det första beslutet för att förändra grundlagen, trots att lagförslaget sågats av en rad remissinstanser. För att ändra grundlagen krävs ett andra riksdagsbeslut efter valet i höst.8. Ulf Brunnberg får prata till punkt i Magnus Stenlunds intervju och intet är bortklippt. Brunnberg berättar om en uppväxt där hans föräldrar ställde sig oförstående till karriärvalet som skådespelare, men säger sig ändå ha fått tillräckligt med kramar när han var liten för att inte utveckla det starka bekräftelsebehov som branschen i övrigt lider av.9. NIGHTWISH - The Phantom Of The Opera (OFFICIAL LIVE)