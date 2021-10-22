Covid Marketing

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41 views • October 22, 2021
Γιατρός και εκπρόσωπος μάρκετινγκ συζητούν διαδικτυακά σχετικά με το πώς θα ενισχύσουν την εκστρατεία εκφοβισμού της μάζας φουσκώνοντας τους αριθμούς των πασχόντων από κόβιντ.
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https://www.youtube.com/watch?v=B880MDgw_yw
Θα μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
🔗 Facebook: facebook.com/EternalNowblog
facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
🔗Telegram:
t.me/eternalnow_blog
βρήκαμε το βίντεο εδώ:
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