L'identité numérique d'Éric Caire et la protection des renseignements personnels

On a appris, le 14 novembre 2022 que le ministre caquiste Éric Caire a vu son projet d’identité numérique être bloqué car il n’est pas en mesure de garantir à la Commission d’accès à l’information (CAI) qu’il respectera la protection des données personnelles.





Ça soulève de nombreuses questions.





Me Diane Poitras de la CAI doit s’assurer que le "Service québécois de l’identité numérique (SQIN)" du ministre Caquiste Éric Caire respecte la loi et protège la vie privée des citoyens. Elle est insatisfaite du cadre de gouvernance qui lui est soumis.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4604





D'où le différent mais les Québécois doivent réaliser qu'il n'y a pas que la gouvernance qui donne l'impression d'avoir été complétée à la hâte, c'est absolument tout le projet d'ID numérique qui est assis sur... du vent.





En effet, aucune consultation du peuple, en bonne et due forme, n'a été tenue. C'est significatif parce que le peuple est visé, directement et de manière persistante, par cette identification qui promet de venir s'imposer dans de nombreux volet de vie des gens.





Pourquoi ne pas les consulter pour savoir ce qu'ils pensent, vraiment?





Après tout, ce sont leurs fonds publics qui sont engloutis dans ce projet informatique aux budgets pharaoniques.





D'ailleurs, on se rappelle de la mi-décembre 2021 où Éric Caire prenait la tête de la cybersécurité québécoise via "son" ministère de 4 milliards de dollars. Où va tout cet argent? Pour nous "identifier"? Ou alors, pour... autre chose?





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3188





Il y a donc cet aspect qui doit être abordé mais il y a aussi le potentiel que l'ID numérique ne mène vers une société sous contrôle où divers pouvoir auraient à leur disposition, un ou plusieurs mécanismes pour limiter la liberté ou contrôler la vie des gens.





Il s'agit d'un aspect tellement fondamental que ça dépasse l'entendement que ça ne soit pas l'objet, en ce moment-même, d'importantes consultations populaire et de débats vigoureux.





Au moment où le synthétique prend de plus en plus la place du vivant, au sens large, il faut questionner ce qu'est l'ID numérique et pourquoi c'est aussi farouchement financé et développé.





--





Si vous aimez mon travail, vous pouvez "liker" et partager et si vous aimeriez me faire un don, c'est ici:





https://donorbox.org/campagne-de-la-fin-d-annee-2022





Ou alors, via Interac si ça vous convient mieux:





Courriel: [email protected]

Réponse: Claude





Merci de penser à m'aider car sans vous, rien n'est possible.





--





Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4614





--





Abonnez-vous à ma liste d'envoi, dans SendFox:





https://sendfox.com/logixca





Lisez des articles faciles à partager, via mon Substack:





https://claudegelinas.substack.com/





Aussi...





MeWe: https://mewe.com/i/claudegelinas

WeGo: https://wego.social/

GAB: https://gab.com/logixca

Gettr: https://gettr.com/user/logixca

Parler: https://parler.com/cgelinas88

Truth: https://truthsocial.com/@logixca

Twitter: https://twitter.com/logixca

VK: https://vk.com/logixca

Facebook: https://www.facebook.com/claude.gelinas.3110/

Minds: https://www.minds.com/logixca/

Locals: https://notesutiles.locals.com/





Rumble: https://rumble.com/user/logixca

Odysee: https://odysee.com/@webzen:b

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/5fdqvajoiRSF/

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/webzen

YouTube: https://www.youtube.com/c/ClaudeGelinas/videos





Telegram: https://t.me/nouvellesqc





--