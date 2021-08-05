Nutriólogo Hugo Robin.- Preguntas y respuestas al comunicado mas importante de mi carrera.

Nutriólogo Hugo Robin 23 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

110 views • August 05, 2021





Preguntas:

1.- ¿Qué podemos tomar en caso que obliguen en las escuelas a ponerse esa vacuna para que no afecte? (05:45)



2.- ¿Es cierto que se puede enfermar de nuevo del virus? (13:23)



3.- ¿Que puedo hacer para que no le afecte demasiado el uso del cubrebocas a mi hijo de 9 años? (23:16)



4.- ¿Cual sería la forma de ayudar a mis seres queridos que ya se han vacunado? (29:35)



5.- ¿Es posible que un animal se pueda contagiar del virus en el futuro (contagio humano a animal no humano)? (39:26)



Suscríbete a este canal de videos:



Nuestros medios:

Fitoplancton Marino:



Tienda:



Blog:



Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud



Canal de Brigteon.social (alternativa a tweeter):



Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin (Publicado originalmente el 18 de junio del 2021)Preguntas:1.- ¿Qué podemos tomar en caso que obliguen en las escuelas a ponerse esa vacuna para que no afecte? (05:45)2.- ¿Es cierto que se puede enfermar de nuevo del virus? (13:23)3.- ¿Que puedo hacer para que no le afecte demasiado el uso del cubrebocas a mi hijo de 9 años? (23:16)4.- ¿Cual sería la forma de ayudar a mis seres queridos que ya se han vacunado? (29:35)5.- ¿Es posible que un animal se pueda contagiar del virus en el futuro (contagio humano a animal no humano)? (39:26)Suscríbete a este canal de videos: https://www.brighteon.com/channels/hugorobin Nuestros medios:Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/ Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ Blog: https://despertandosalud.com/ Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosaludCanal de Brigteon.social (alternativa a tweeter): https://brighteon.social/@DespertandoSalud Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.Sinceramente,Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana-Hugo Robin Keywords covidplandemiahugo robindespertando saludnutricionnutriologo

Show More