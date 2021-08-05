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Nutriólogo Hugo Robin.- Preguntas y respuestas al comunicado mas importante de mi carrera.
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110 views • August 05, 2021
(Publicado originalmente el 18 de junio del 2021)
Preguntas:
1.- ¿Qué podemos tomar en caso que obliguen en las escuelas a ponerse esa vacuna para que no afecte? (05:45)
2.- ¿Es cierto que se puede enfermar de nuevo del virus? (13:23)
3.- ¿Que puedo hacer para que no le afecte demasiado el uso del cubrebocas a mi hijo de 9 años? (23:16)
4.- ¿Cual sería la forma de ayudar a mis seres queridos que ya se han vacunado? (29:35)
5.- ¿Es posible que un animal se pueda contagiar del virus en el futuro (contagio humano a animal no humano)? (39:26)
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Nuestros medios:
Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/
Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/
Blog: https://despertandosalud.com/
Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud
Canal de Brigteon.social (alternativa a tweeter): https://brighteon.social/@DespertandoSalud
Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.
Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin
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1.- ¿Qué podemos tomar en caso que obliguen en las escuelas a ponerse esa vacuna para que no afecte? (05:45)
2.- ¿Es cierto que se puede enfermar de nuevo del virus? (13:23)
3.- ¿Que puedo hacer para que no le afecte demasiado el uso del cubrebocas a mi hijo de 9 años? (23:16)
4.- ¿Cual sería la forma de ayudar a mis seres queridos que ya se han vacunado? (29:35)
5.- ¿Es posible que un animal se pueda contagiar del virus en el futuro (contagio humano a animal no humano)? (39:26)
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