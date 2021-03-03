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CL News - 2 Março 2021
Claudio Lessa
Claudio Lessa
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0 view • March 03, 2021
O presidente Bolsonaro quer zerar PIS e Cofins do óleo diesel permanentemente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, continua pendurado no STF por corrupção passiva, a solução para a peste chinesa pode estar na injeção de gás de cocaína no corpo humano, e muito mais.
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*****LINKS DE ACESSO AO CL NEWS*****
•YouTube: www.youtube.com/c/ClaudioLessa1955
•Minds: www.minds.com/claudiolessa/
•Twitter, @ClaudioLessa
•Instagram, @claudiolessajornalista e @claudiolessajornalista2
•Linkedin, www.linkedin.com/in/claudio-lessa-13101955
•Vimeo: Claudio Lessa
•Dailymotion, www.dailymotion.com/claudiolessa1955
•Gab, https://gab.com/claudiolessa1955
•BitChute, www.bitchute.com/channel/ClaudioLessa
•Cos.tv, por esse número gigantesco: 20366802391311360 ou claudiolessa8
•Parler, @Claudiolessa8
•Patriotnet, https://patriotnet.com/profile/226
•MeWe, https://mewe.com/join/videoslessa
•Telegram, https://t.me/claudiolessaoficial
•Podcast - Apple, Spotify, Deezer e Spreaker
https://www.spreaker.com/user/claudiolessa
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