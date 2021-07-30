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Once upon a time in Wuhan....
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20 views • July 30, 2021
Sam Bailey, July 27, 2021
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References:
1. Dr David Martin’s deposition: https://odysee.com/@thecrowhouse:2/Brighteon:5
2. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159299/
3. Pollution comparisons: https://www.numbeo.com/pollution/compare_cities.jsp?country1=Switzerland&;country2=China&city1=Zurich&city2=Wuhan&tracking=getDispatchComparison
4. Pneumonia Incidence and Mortality in Mainland China: Systematic Review of Chinese and English Literature, 1985–2008: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011721
5. Notes from the Field: A Novel Coronavirus Genome Identified in a Cluster of Pneumonia Cases — Wuhan, China 2019−2020: http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/a3907201-f64f-4154-a19e-4253b453d10c
6. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
7. Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments: https://www.gene-quantification.de/miqe-bustin-et-al-clin-chem-2009.pdf
8. Dr Kelvin Watson’s PCR claim via OIA request: https://fyi.org.nz/request/14341/response/54651/attach/4/H202100581%20Virginia%20Crawford%20Response%20letter.pdf
9. NZ Ministry of Health unable to provide evidence of their PCR claims: https://fyi.org.nz/request/15780-clinical-sensitivity-and-specificity-for-the-detection-of-sars-cov-2#comment-4053
10. How much RNA does a typical mammalian cell contain?: https://www.qiagen.com/us/resources/faq?id=06a192c2-e72d-42e8-9b40-3171e1eb4cb8&;lang=en
11. OffGuardian - PCR Inventor: “It doesn’t tell you that you are sick”: https://off-guardian.org/2020/10/05/pcr-inventor-it-doesnt-tell-you-that-you-are-sick/
12. Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
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Dr Sam will take you back to December 2019 and highlight some of the key concepts that have been used to FUEL this crisis.
Please support my channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave me a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
References:
1. Dr David Martin’s deposition: https://odysee.com/@thecrowhouse:2/Brighteon:5
2. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7159299/
3. Pollution comparisons: https://www.numbeo.com/pollution/compare_cities.jsp?country1=Switzerland&;country2=China&city1=Zurich&city2=Wuhan&tracking=getDispatchComparison
4. Pneumonia Incidence and Mortality in Mainland China: Systematic Review of Chinese and English Literature, 1985–2008: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011721
5. Notes from the Field: A Novel Coronavirus Genome Identified in a Cluster of Pneumonia Cases — Wuhan, China 2019−2020: http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/a3907201-f64f-4154-a19e-4253b453d10c
6. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
7. Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments: https://www.gene-quantification.de/miqe-bustin-et-al-clin-chem-2009.pdf
8. Dr Kelvin Watson’s PCR claim via OIA request: https://fyi.org.nz/request/14341/response/54651/attach/4/H202100581%20Virginia%20Crawford%20Response%20letter.pdf
9. NZ Ministry of Health unable to provide evidence of their PCR claims: https://fyi.org.nz/request/15780-clinical-sensitivity-and-specificity-for-the-detection-of-sars-cov-2#comment-4053
10. How much RNA does a typical mammalian cell contain?: https://www.qiagen.com/us/resources/faq?id=06a192c2-e72d-42e8-9b40-3171e1eb4cb8&;lang=en
11. OffGuardian - PCR Inventor: “It doesn’t tell you that you are sick”: https://off-guardian.org/2020/10/05/pcr-inventor-it-doesnt-tell-you-that-you-are-sick/
12. Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7045880/
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