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آموزه های انسان شناسی- کلاسهای انجمن مهر ایران،جلسه سوم
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13 views • April 25, 2022
آموزه ها و اصل های #انسان_شناسی و#آنتروپولوژی مانیفست #اندیشکده_ایرانزمین کدام است؟ آیا #ایرانیان و #آریایی ها اصالت ژنتیک دارند؟ وجه تمایز #ایرانی ها و اعراب و مغولان در چیست؟ چرا #آذری ها ی #آذربایجان و#ارمنی های #ارمنستان مردمانی ایرانی هستند؟ #هاپلوگروپ های #ژنتیکی مردمان ایرانی کدام است؟ چرا اکثر #سید ها ربطی به اعراب و قریش ندارند و ایرانی هستند؟ چرا رسانه های بیگانه چون #بی_بی_سی وبرنامه #پرگار ش سعی در دروغ پراکنی درباره #هویت_ایرانی و آریایی دارند؟ چرا گفته های مزدوران علمی بی بی سی درباره هویت ژنتیک مردم ایران نادرست است؟ تعریف #قوم ایرانی چیست؟ چه مردمانی ایرانی اند؟چهار ویژگی انسان شناختی قوم ایرانی کدام است؟
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