Почему медицина не может вылечить рак? Видео-отзыв о книге «Диагноз – рак: лечиться или жить?»

Интересный видео-отзыв о книге Бориса “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”. Мы не знакомы с этим автором, поэтому тем более приятно слышать благодарный отзыв в такой интересной подаче. В свою очередь мы также выражаем благодарность автору за проявленный интерес к книге и за смелость публично порекомендовать ее своим зрителям. В наше время не каждый человек готов публично заявить о том, что он поддерживает нетрадиционные взгляды на медицину.
Материалы в тему:
- Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию” (текстовая и аудиоверсия) https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
- Фильм “Правда о раке” https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
- Все выступления Бориса Гринблата https://medalternativa.info/our/speak/
- Все материалы сайта на тему “Онкология” https://medalternativa.info/tag/oncology/
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— Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat
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На сайте borisandinga.com вы можете приобрести вебинары по здоровому образу жизни, натуральному пониманию, профилактике и лечению онкологии, заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо.
На сайте medalternativa.info Вы можете читать или слушать онлайн книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить?» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
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