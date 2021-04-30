ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : TO 95% ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ (ΑΡΑ ΤΟ 5% ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ)

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0 view • April 30, 2021



Αφού ομολογεί ο βλάξ ότι το 5% στις μεθ ειναι πλήρως εμβολιασμένοι (άρα στην πραγματικότητα ειναι πολύ περισσότερο απο αυτό) και αφού το πολύ 8% του πληθυσμού συνολικά ειναι πλήρως εμβολιασμένοι και με τις δυο δόσεις, άρα παραδέχεται χωρίς να το καταλαβαίνει ότι τα «εμβόλια» του έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό όχι μονο στο θέμα της μόλυνσης και μετάδοσης, που το ομολογούν ΟΛΟΙ τους πλέον, αλλά και στο ότι δήθεν «δεν πρόκειται να νοσήσεις βαριά και να πας στη μεθ», αφού τα ποσοστά των πλήρως μπολιασμένων και στο γενικό πληθυσμό και στις μεθ ειναι περίπου τα ίδια!

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