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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : TO 95% ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ (ΑΡΑ ΤΟ 5% ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ)
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0 view • April 30, 2021
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : TO 95% ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ (ΑΡΑ ΤΟ 5% ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ).
Αφού ομολογεί ο βλάξ ότι το 5% στις μεθ ειναι πλήρως εμβολιασμένοι (άρα στην πραγματικότητα ειναι πολύ περισσότερο απο αυτό) και αφού το πολύ 8% του πληθυσμού συνολικά ειναι πλήρως εμβολιασμένοι και με τις δυο δόσεις, άρα παραδέχεται χωρίς να το καταλαβαίνει ότι τα «εμβόλια» του έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό όχι μονο στο θέμα της μόλυνσης και μετάδοσης, που το ομολογούν ΟΛΟΙ τους πλέον, αλλά και στο ότι δήθεν «δεν πρόκειται να νοσήσεις βαριά και να πας στη μεθ», αφού τα ποσοστά των πλήρως μπολιασμένων και στο γενικό πληθυσμό και στις μεθ ειναι περίπου τα ίδια!
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Αφού ομολογεί ο βλάξ ότι το 5% στις μεθ ειναι πλήρως εμβολιασμένοι (άρα στην πραγματικότητα ειναι πολύ περισσότερο απο αυτό) και αφού το πολύ 8% του πληθυσμού συνολικά ειναι πλήρως εμβολιασμένοι και με τις δυο δόσεις, άρα παραδέχεται χωρίς να το καταλαβαίνει ότι τα «εμβόλια» του έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό όχι μονο στο θέμα της μόλυνσης και μετάδοσης, που το ομολογούν ΟΛΟΙ τους πλέον, αλλά και στο ότι δήθεν «δεν πρόκειται να νοσήσεις βαριά και να πας στη μεθ», αφού τα ποσοστά των πλήρως μπολιασμένων και στο γενικό πληθυσμό και στις μεθ ειναι περίπου τα ίδια!
Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις παρακολουθήσετε Live από την σελίδα https://ellas21.com κάθε μέρα από τις 8 μμ μέχρι της 11 μμ και να συμμετέχετε με ερωτήσεις στο chat του σταθμού.
Επίσης οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο https://www.youtube.com/c/ellas21 όπως και στο https://bitchute.com/channel/ellas21com και εκεί δεν πέφτουν.
Κάντε εγγραφή στα κανάλια μας στο TikTok, στο Youtube και στο Bitchute για να έχετε πάντοτε τις πιο πρόσφατες εκπομπές στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο.
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