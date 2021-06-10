SVERIGE GRANSKAS intervju med Börje Peratt och SVARA DOKTORN Sven Erik Nordin 2021 06 08

Intervjun med Börje Peratt och SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin utgår från 2 artiklar publicerade 6 juni 2021 av dessa ovan onämnda, nämligen dessa artiklarAlarmerande dödssiffror av Covidvaccin av Börje PerattSENSATIONELLA UPPGIFTER om det dödliga Covid-bedrägeriet! av SVARA DOKTORN Sven-Erik NordinDu läser mer om Börje Peratt här;Börje PerattBörje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare och har verkat som producent på Sveriges Radio och regissör på Sveriges Television. Yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet. Han har också producerat samhällsinformation och utbildningsfilmer inom medicin och sjukvård för landsting, sjukhus samt om doping för Riksidrottsförbundet, Olympiska kommittén och Dopingkommissionen. Peratt har en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med fil mag i pedagogik och fil kand i psykologi. Forskningsintresse- "Om medvetandets uppkomst".Idag, 2021-06-10, har SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordins blogg haft 1 652 014 besökareDu läser mer om SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin här:Och cancern bara försvannDen avbildade boken, som gavs ut 2019 på Karneval förlag presenteras av förlaget på detta sätt:(Finns numera också som ljudbok och e-bok).I juli 2014 får Sven Erik Nordin besked av sin läkare att han har en aggressiv form av cancer i underlivet.Vid samma tillfälle får han också veta att hans enda chans att över leva är att genomgå en omfattande operation som bland annat innebär att hela penis avlägsnas.Efter en kort betänketid bestämmer sig Sven Erik Nordin för att inte följa läkarens råd. Han tackar nej till behandling. Samtidigt börjar han att febrilt leta efter alternativa metoder som kan bota honom.Idag, fem år senare, är Sven Erik Nordin sedan flera år friskförklarad.I Och cancern bara försvann berättar han om sina erfarenheter av att som dödsdömd cancerdrabbad lyckas hitta en väg tillbaka till livet. Han tar också upp hur hans syn på cancer och cancervård dramatiskt kom att förändras under färden."-Jag lyckades besegra cancern, men inte med hjälp av de metoder som den moderna läkarvetenskapen erbjöd mig, utan med dem som jag själv hittade.Jag är givetvis glad och tacksam över att mot alla odds ha överlevt min cancer på ett sätt som läkarna förklarade var omöjligt. Men jag är samtidigt ledsen, frustrerad, arg och förtvivlad över alla dem som inte får den möjligheten.Denna bok har jag skrivit för att ge andra den mirakulösa möjlighet som jag själv fick." Sven Erik NordinSven Erik Nordin är pensionerad beteendevetare och grundare av hemsidan www.svaradoktorn.se som sedan starten år 2016 har haft över 700000 besök.