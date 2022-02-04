О частице НЕ. Почему подсознанием не воспринимается частица «Не»

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О частице НЕ. Почему подсознание не воспринимает частицу «Не». Что особенно это видно в восприятии детей. Эта тема уже много рассматривалась в интернете. Здесь в видео частица НЕ с точки зрения психолога, это подтверждается практикой. Учитывается в жизни.
Ответ Виктории ПреобРАженской на вопрос о частице «Не» (в Книге «Чудо Познания» — https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/ на странице можно скачать Издание)
«Вопрос: Почему смысл частицы «не» подсознанием не улавливается? Что особенно заметно в поведении маленьких детей, которые, когда им говарят: ««не» делай этого», — искренне это делают, как будто им говарят наоборот делать запрещаемое (это, например, убедительно показано в видео https://youtu.be/uQZV_RLlX4w «Частица НЕ»).
Ответ Матери Мира: Подсознание — это кладовая Акаши, в которой нет отрицания и негатива, как в Лоне Софии. В Акаше Свет Абсолютен, ибо Напрямую Поступает от Эйн-Соф».
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