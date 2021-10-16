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Έξυπνοι Μετρητές - Βλάπτουν περισσότερο απο όσο ωφελούν (Kla.tv)
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15 views • October 16, 2021
ΠΗΓΗ: www.kla.tv
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.
Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών σημαντικά βίντεο, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.
Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.
Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, ανθρωπιστικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.
Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών σημαντικά βίντεο, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.
Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.
Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, ανθρωπιστικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.
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