Misschien moeten we Klaus ook eens wat bekender maken? Hij houdt namelijk niet van aandacht. 😉



WIE IS KLAUS SCHWAB...?

99% van de bevolking weet niet wie hij is; in media en opleidingen wordt hij stelselmatig verzwegen. Opmerkelijk, maar bewust, want deze man heeft meer invloed dan welke koning of keizer ooit had in deze wereld. En die macht wil geen publieke aandacht die niets brengen kan en slechts ondermijnend kan werken. Vanachter de coulissen werken en politici het werk laten doen is dan veel effectiever.

Politici bewonderen Klaus Schwab en zijn onder de indruk van zijn macht en invloed, ze voeren opdrachten voor hem uit. Dat is laf en achterbaks maar ook heel erg gevaarlijk. Want het lot van de mensheid in handen van dit soort lieden moet op den duur tot grote brokken gaan leiden. Maar omdat je als burger niet weet wat er precies speelt en waar eventueel gevaar dan vandaan zou moeten komen is het lastig om de oorzaak van wereld chaos te duiden. Maar die antwoorden zijn er inmiddels al een tijdje. De kwade machten hebben gewoon een naam en ze manifesteren zich naar politici. Je kunt als burger in deze moderne tijd kennis nemen van deze manifestatie die eigenlijk al heel lang speelt. Als je je een beetje verdiept en je niet laat afleiden met fabeltjes en bon informatie van het NOS en de Mainstteam media.

In 1970 richtte Klaus het World Economic Forum (afgekort WEF) op. Als Executive Chairman van zijn WEF maakt hij al ruim 50 jaar plannen voor “Globalization”; Westerse landen moeten hun identiteit inleveren en opgaan in één globale wereldmacht. Het WEF koppelt politici, beleidsmakers en multinationale bedrijven aan elkaar om “Global Control” vorm te geven. Nationale Politici committeren zich aan de WEF plannen. Alleen dan bereik je één globale macht voor de hele westerse wereld. Klaus Schwab vindt dat dit de controle brengt die de wereld nodig heeft

Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a. multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de WEF plannen werken en elkaar diensten verlenen. In economische (en politieke!) zin beheersen de WEF miljardairs en de WEF oartners de westerse wereld al volledig. Zo’n concentratie van ongekende macht was er nooit eerder in de wereld-geschiedenis Klaus Schwab heeft (al vóór 2019) Covid-19 ingepland als instrument voor “The Great Reset”. Zijn boek “Covid-19: The Great Reset” staat vol met plannen. Ook COVID-pass moet ingevoerd worden; Via bloedscan komt intensieve controle op jaarlijks verplichte vaccinaties voor elke wereldburger.

In sommige landen (o.a. Australië) zijn al wettelijke sancties opgesteld (o.a. hogere zorgpremie, uitsluiting van kinderopvang, reizen, scholing etc.) etc. Het vervolg plan is ID2020; dit brengt bio chips & DNA-vaccinatie die ons moeten koppelen (via G5 in de blokchain) met controle op het brein en immuniteit. Dat haakt aan op het plan; Trans Human Agenda waarin mens & technologie samensmelten Presidenten, ministers, hoge ambtenaren (inclusief Kabinet Rutte) waren in januari 2020 weer bij het jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland. Het 2020 thema was “Globalization 4.0” met videopresentaties, lezingen én trainingssessies.

Het WEF voedt het Brusselse netwerk waar politici driftig lobbyen en allemaal werken aan de WEF-agenda. In het WEF-elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. WEF-multinationals maken deals met nationale politici en zetten deuren voor elkaar open.

Het WEF is dé spil in globale machtsvorming. Politici werken collectief (uit eigenbelang) aan de WEF-agenda. Het volk weet totaal niet