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The reign of the human is to be Sovereign avec Lady Rose WTT (In French - En Français)
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42 views • August 02, 2021
Bonjour gang et Souverain/es,
Une discussion allumée avec deux hommes, deux Kings @Denis Drapeau et @Yves Dubé !
On fait un recap de la suite des démarches de notre Souveraineté, on continue nos échanges sur Romana Didulo et on a un Shérif en ville !
POUR ADHÉRER AU CLUB DES SOUVERAINS (Lisez attentivement!)
Repreniez votre Souveraineté en main AUJOURD'HUI!
50$/an
• Par carte de crédit : 1-888-BE1HART (231-4278)
• Par Virement Interac: [email protected] et mot de passe: Souverain (Faites-moi suivre un courriel pour recevoir la lettre officiel d’adhésion)
-OBJECTIF : Sortir de la personnalité juridique pour reconquérir pleinement notre NATURE VIVANTE SOUVERAINE DIVINE, afin de poser une ACTION COLLECTIVE!! Le temps presse !
Sachez que vous êtes royauté, souverain/e et divin/e!!
S’UNIR POUR RÉGNER EST LA SEULE SOLUTION !
Je vous aime, mais aimez-vous avant !
Lady Rose
#JeSuisSouverain #JeSuisSouveraine #PasDeConsentement #PasDeContrat #UCC-1308
Une discussion allumée avec deux hommes, deux Kings @Denis Drapeau et @Yves Dubé !
On fait un recap de la suite des démarches de notre Souveraineté, on continue nos échanges sur Romana Didulo et on a un Shérif en ville !
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