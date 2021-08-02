The reign of the human is to be Sovereign avec Lady Rose WTT (In French - En Français)

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Une discussion allumée avec deux hommes, deux Kings @Denis Drapeau et @Yves Dubé !



On fait un recap de la suite des démarches de notre Souveraineté, on continue nos échanges sur Romana Didulo et on a un Shérif en ville !



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Lady Rose

#JeSuisSouverain #JeSuisSouveraine #PasDeConsentement #PasDeContrat #UCC-1308 Bonjour gang et Souverain/es,Une discussion allumée avec deux hommes, deux Kings @Denis Drapeau et @Yves Dubé !On fait un recap de la suite des démarches de notre Souveraineté, on continue nos échanges sur Romana Didulo et on a un Shérif en ville !POUR ADHÉRER AU CLUB DES SOUVERAINS (Lisez attentivement!)Repreniez votre Souveraineté en main AUJOURD'HUI!50$/an• Par carte de crédit : 1-888-BE1HART (231-4278)• Par Virement Interac: [email protected] et mot de passe: Souverain (Faites-moi suivre un courriel pour recevoir la lettre officiel d’adhésion)-OBJECTIF : Sortir de la personnalité juridique pour reconquérir pleinement notre NATURE VIVANTE SOUVERAINE DIVINE, afin de poser une ACTION COLLECTIVE!! Le temps presse !Sachez que vous êtes royauté, souverain/e et divin/e!!S’UNIR POUR RÉGNER EST LA SEULE SOLUTION !Je vous aime, mais aimez-vous avant !Lady Rose#JeSuisSouverain #JeSuisSouveraine #PasDeConsentement #PasDeContrat #UCC-1308 Keywords sovereignromanadidulo

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