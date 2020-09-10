ΔΙΑΔΩΣΤΕ για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια - Συνέδριο μεταξύ επιστημόνων και Τσιόδρα (βλ.description)

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137 views • September 10, 2020





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Περιγραφή από το description της πηγής στο YouTube:

Συνέδριο: Επιστήμη & Κοινωνία στον πόλεμο της Πανδημίας | 19-20 Σεπτ. Αθήνα.

Το διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο Ιταλών, Γερμανών, Γάλλων αλλά και των ανεξάρτητων Ελλήνων γιατρών που αντιτίθεται σε όλη αυτή την παράνοια με τον κορωναϊό ανακοίνωσαν ο γνωστός καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης και ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος Ανδρέας Γιαννουλόπουλος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και την αίθουσα φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8), το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή μεγάλων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, οι οποίοι προσκλήθηκαν για να μας δώσουν τα «φώτα» τους και να μας ανοίξουν τα μάτια για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ίωση του κορωναϊού που ταλαιπωρεί τις ζωές μας τους τελευταίους έξι μήνες. Προσκλήθηκαν επίσης και όσοι έχουν την αντίθετη άποψη από εκείνους, δηλαδή, όλοι εκείνοι οι γιατροί και επιστήμονες που βγαίνουν στις τηλεοράσεις (Τσιόδρας, Μόσιαλος κ.α), οι οποίοι τάσσονται υπέρ των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και συνεργάζονται με την κυβέρνηση, για να γίνει ένας αποδοτικός διάλογος και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο της πραγματικής επικινδυνότητας του κορωναϊού.

Ο διοργανωτής αυτού του γεγονότος παγκοσμίου ενδιαφέροντος είναι ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος και μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του κορωναιού στον ΙΣΑ Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος μίλησε στον focus fm. Αρχικός τίτλος βίντεο: Α.ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεθνής Ομάδα Γιατρών καλούμε τον Τσιόρδα σε δημόσιο διάλογο - Συνέδριο CovidΠηγή: https://www.youtube.com/watch?v=wGJTLBfz5cc How to download brighteon, bitchute, twitter, facebook videos. Use:For twitter: http://twittervideodownloader.com/ For bitchute: https://www.tubeoffline.com/download-BitChute-videos.php Generally: https://9xbuddy.org/ Περιγραφή από το description της πηγής στο YouTube:Συνέδριο: Επιστήμη & Κοινωνία στον πόλεμο της Πανδημίας | 19-20 Σεπτ. Αθήνα.Το διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο Ιταλών, Γερμανών, Γάλλων αλλά και των ανεξάρτητων Ελλήνων γιατρών που αντιτίθεται σε όλη αυτή την παράνοια με τον κορωναϊό ανακοίνωσαν ο γνωστός καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης και ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος Ανδρέας Γιαννουλόπουλος.Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και την αίθουσα φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8), το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή μεγάλων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, οι οποίοι προσκλήθηκαν για να μας δώσουν τα «φώτα» τους και να μας ανοίξουν τα μάτια για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ίωση του κορωναϊού που ταλαιπωρεί τις ζωές μας τους τελευταίους έξι μήνες. Προσκλήθηκαν επίσης και όσοι έχουν την αντίθετη άποψη από εκείνους, δηλαδή, όλοι εκείνοι οι γιατροί και επιστήμονες που βγαίνουν στις τηλεοράσεις (Τσιόδρας, Μόσιαλος κ.α), οι οποίοι τάσσονται υπέρ των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και συνεργάζονται με την κυβέρνηση, για να γίνει ένας αποδοτικός διάλογος και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο της πραγματικής επικινδυνότητας του κορωναϊού.Ο διοργανωτής αυτού του γεγονότος παγκοσμίου ενδιαφέροντος είναι ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος και μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του κορωναιού στον ΙΣΑ Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος μίλησε στον focus fm. Keywords coronaviruscovid-19covid19tsiodrassynedrio covidcovid conferencecovid convention

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