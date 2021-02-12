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12.02.2021. Значит ли, что уже НАЧАЛОСЬ!? Строят третий храм (Выпуск № 189 часть I (1)).
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8076 views • February 11, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:55 Третий Храм в Иерусалиме 2021! https://www.youtube.com/watch?v=bS0zlkpb0LU.
00:55 Музыка. И.Корнелюк-Вальс из к/ф "Мастер и Маргарита"/A Tribute To Richard Avedon. https://www.youtube.com/watch?v=DrgDw8e9_o4.
06:12 Третий Храм - Скоро Строительство. https://www.youtube.com/watch?v=_zNIP4TPDgI.
12:08 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОРОБЬВ ГУБЕРНАТОР. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=883661132452277&;id=1479769258925780.
39:55 Как стать Иудой; или перманентная война против Церкви. https://www.youtube.com/watch?v=ASegTGUkvTs&;feature=youtu.be.
59:25 За что Бог наказывает Россию? (Свт. Николай Сербский). https://www.youtube.com/watch?v=xu7HnT6mYcU&;feature=youtu.be.
01:10:02 Посмотрел сам - покажи другому! https://www.youtube.com/watch?v=3H8iOVyMYOQ&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, строится ли в Иерусалиме третий храм. Увидим пресс-конференцию губернатора Московской области Воробьева, на которой обсуждалось планы по вакцинации, требовалось перевыполнение плана (люди не являются личности, а как скот измеряются цифрами). Послушаем выступление праведного батюшки о том, как люди должны относиться друг другу. Также послушаем мнение экспертов о вакцине и вакцинации, надо ли прививаться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:55 Третий Храм в Иерусалиме 2021! https://www.youtube.com/watch?v=bS0zlkpb0LU.
00:55 Музыка. И.Корнелюк-Вальс из к/ф "Мастер и Маргарита"/A Tribute To Richard Avedon. https://www.youtube.com/watch?v=DrgDw8e9_o4.
06:12 Третий Храм - Скоро Строительство. https://www.youtube.com/watch?v=_zNIP4TPDgI.
12:08 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОРОБЬВ ГУБЕРНАТОР. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=883661132452277&;id=1479769258925780.
39:55 Как стать Иудой; или перманентная война против Церкви. https://www.youtube.com/watch?v=ASegTGUkvTs&;feature=youtu.be.
59:25 За что Бог наказывает Россию? (Свт. Николай Сербский). https://www.youtube.com/watch?v=xu7HnT6mYcU&;feature=youtu.be.
01:10:02 Посмотрел сам - покажи другому! https://www.youtube.com/watch?v=3H8iOVyMYOQ&;feature=youtu.be.
Сегодня мы поговорим о том, строится ли в Иерусалиме третий храм. Увидим пресс-конференцию губернатора Московской области Воробьева, на которой обсуждалось планы по вакцинации, требовалось перевыполнение плана (люди не являются личности, а как скот измеряются цифрами). Послушаем выступление праведного батюшки о том, как люди должны относиться друг другу. Также послушаем мнение экспертов о вакцине и вакцинации, надо ли прививаться.
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