ENFERMERO QUE NO AGUANTA MÁS

Loud-Cry 1 follower Follow 0 Share Add to... Share Report

12 views • April 14, 2021



Algunas veces la consciencia aprieta.

Muchas más veces, no hay consciencia. Ni Amor.

Tal vez no compartamos en un 100 x 100 todo lo que dice pero en buena hora llega.

Es evidente que busca las palabras, que no quiere largar todo el rollo. Pero con lo que hay de parte de los sanitarios, esto un oasis en el desierto.

Es España, pero pasa en todo el mundo. y Todos lo saben después de un año.



(La descripción de arriba fue tomada del mismo sitio donde obtuve el video. Mientras que lo de abajo es para despertar a los que tratan de engañar con apariencias.)

Enlace de este mismo video en fb -



Este video se encuentra en fb, y fue compartido en una página de grupo de una Dra. RC, esa misma, la asi llamada jibara de Bay...PR, y fue eliminado en uno de los comentarios, y posteriormente la cuenta fue bloqueada (por ella? o por fb?) y ya no se ven los comentarios de la persona, ni puede escribir mas ahi. Lamentablemente, y otra persona por desconfianza sin darle tiempo a uno, tambien bloqueó a la misma cuenta. ENFERMERO QUE NO AGUANTA MÁS.Algunas veces la consciencia aprieta.Muchas más veces, no hay consciencia. Ni Amor.Tal vez no compartamos en un 100 x 100 todo lo que dice pero en buena hora llega.Es evidente que busca las palabras, que no quiere largar todo el rollo. Pero con lo que hay de parte de los sanitarios, esto un oasis en el desierto.Es España, pero pasa en todo el mundo. y Todos lo saben después de un año.(La descripción de arriba fue tomada del mismo sitio donde obtuve el video. Mientras que lo de abajo es para despertar a los que tratan de engañar con apariencias.)Enlace de este mismo video en fb - https://www.facebook.com/100009139502372/videos/2852586855055937/ Este video se encuentra en fb, y fue compartido en una página de grupo de una Dra. RC, esa misma, la asi llamada jibara de Bay...PR, y fue eliminado en uno de los comentarios, y posteriormente la cuenta fue bloqueada (por ella? o por fb?) y ya no se ven los comentarios de la persona, ni puede escribir mas ahi. Lamentablemente, y otra persona por desconfianza sin darle tiempo a uno, tambien bloqueó a la misma cuenta. Keywords 5gnwovacunamentirascovid-19

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