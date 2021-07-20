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Magistral Dr Benoît Ochs face à la presse !
luciole
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50 views • July 20, 2021
Publié 20 juillet 2021 : https://t.me/trottasilvano/3443
et https://t.me/Salim_Laibi_LLP/2619

Au Luxembourg, le médecin généraliste Benoît Ochs risque un an de suspension de son activité. Pourquoi ? Parce qu'il a traité et soigné les gens du petit Covid, et qu'il n'est pas favorable à la vaccination contre ce même Covid.

A la sortie de son audience, les journalistes luxembourgeois étaient bien évidemment présents. Ce que ce médecin leur dit, est juste magistral et donne espoir en l'humanité. J'aurai bien aimé voir la tête des journalistes, ils devaient avoir l'air totalement idiots ! Médecins, soignants, journalistes, levez-vous contre ce qu'ils sont en train de faire ! ON A TOUTES LES PREUVES ! Eux, ont juste des médias et des armées de trolls qui font de la propagande !

« Les médecins qui se sont retrouvés à Nuremberg ont répondu : “on a obéi !“ Réfléchissez ! »

UN GRAND MERCI ET BRAVO AU DOCTEUR OCHS.
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