Kvällens Galenskap 220411

1. På senare tid har det uppmärksammats stort att det är brist på passtider i Sverige. Det beror på att vissa individer bokat upp alla tider och sedan försöker sälja dessa köplatser. En person visade effekterna av detta med en bild som gick viral. Men nu har han anmälts av polisen som menar att hans bild är en ”påverkansoperation”.2. En infekterad konflikt har uppstått inom den svenska vänstern efter att Kajsa "Ekis" Ekman anklagat den ukrainska tidningen Kyiv Independent för att ha nazistkopplingar och medarbetare som finansieras av USA. Men ingen "tycks reagera på att Kyiv Independents redaktion har nazikopplingar", fortsätter Kajsa.3. Amerikanska myndighetskällor bekräftar nu att USA bedriver en form av informationskrig mot Ryssland som går ut på att publicera och sprida påståenden och rapporter om landets militär – även om dessa inte stämmer eller kan verifieras. Detta för att försöka få president Vladimir Putin ”ur balans”.4. Socialdemokraternas tidigare kongressbeslut om att säga nej till ett svenskt medlemskap i Nato gäller inte längre, meddelar partiet i ett pressmeddelande. ”De analyser som ligger till grund för den socialdemokratiska kongressens säkerhetspolitiska ställningstaganden utgår från en verklighet som inte finns kvar efter Rysslands olagliga krig” enligt pressmeddelandet.5. Idag hölls första omgången av franska presidentvalet. Enligt prognoserna går Marine Le Pen till andra omgången tillsammans med sittande president Emmanuel Macron. Det blir helt enkelt en returmatch mellan de båda, som också gick vidare i förra valet. Då framstod Emmanuel Macron som det nya fräscha alternativet som lovade att samla folket, medan Le Pen agerade mer konfrontatoriskt.6. Med i skrivande stund 99 procent av rösterna räknade har Viktor Orbáns regeringsparti Fidesz vunnit drygt 54 procent av de ungerska rösterna, vilket ger dem 136 av det ungerska parlamentets, ”Landshusets”, 199 stolar. Att Fidesz får något mer än 54 procent av stolarna beror på att halva parlamentet tillsätts genom enmansvalkretsar och utanför Budapest vann Fidesz i 86 av 88 valkretsar.7. Världens matproblem är betydligt mer akuta än det s k klimatarbetet. Vill man bry sig om att vi nu ser ut att stå inför en svältkatastrof, så lyfter man vissa sanktioner från Ryssland, ser till att landets, liksom Ukrainas veteexport får fri lejd ut ur Svarta havet. Man prioriterar alla de fattigas liv före hämnden på Putin. Det skulle kunna kännas alldeles självklart, om vi verkligen hade humaniteten i första rummet. Men så är det ju inte.