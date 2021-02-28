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Vivre ce n'est pas survivre dans une dictature sanitaire !
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Courageux message de l'Abbé P. de MAISTRE, curé de la paroisse Saint André de l'Europe à Paris
https://twitter.com/LE_GENERAL_FR/status/1365985938715914244
Courageux message de l'Abbé P. de MAISTRE, curé de la paroisse Saint André de l'Europe à Paris "Vivre ce n'est pas rester confiner chez soi vivre ce n'est pas survivre et jusqu'à quand les gens vont supporter cette dictature sanitaire c'est aberrant" AMEN
(17/01/2021)
https://twitter.com/LE_GENERAL_FR/status/1365985938715914244
Courageux message de l'Abbé P. de MAISTRE, curé de la paroisse Saint André de l'Europe à Paris "Vivre ce n'est pas rester confiner chez soi vivre ce n'est pas survivre et jusqu'à quand les gens vont supporter cette dictature sanitaire c'est aberrant" AMEN
(17/01/2021)
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