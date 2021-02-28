Vivre ce n'est pas survivre dans une dictature sanitaire !

Courageux message de l'Abbé P. de MAISTRE, curé de la paroisse Saint André de l'Europe à ParisCourageux message de l'Abbé P. de MAISTRE, curé de la paroisse Saint André de l'Europe à Paris "Vivre ce n'est pas rester confiner chez soi vivre ce n'est pas survivre et jusqu'à quand les gens vont supporter cette dictature sanitaire c'est aberrant" AMEN(17/01/2021)