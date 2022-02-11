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Joh. W. Matutis - Gott will gehört werden - 11. Februar 2022
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0 view • February 11, 2022
Gott spricht und es geschieht. Weint nicht über mich; weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder! Pass auf, was passiert und schlaf nicht so viel!
Stichworte: Herr rede, dein Knecht, deine Magd hört – wie man richtig auf Gott hört und ihn versteht – wir stehen kurz vor dem Abgrund – wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem dürren geschehen? – Jesus, mein Herr und der König der Juden – der Teufel will die Menschheit ausrotten – Europa bricht auseinander – der dreifache Fluch in Deutschlands Leichentuch – o Land, Land, Land, höre und verstehe das Wort des Herrn! – Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog … – das prophetische Wort studieren und die Zeichen der Zeit erkennen
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-11-Gott-will-gehoert-werden.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220211-Gott-will-gehoert-werden.mp4
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