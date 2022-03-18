BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Игорь Стрелков. Война, симулякры, кризис… и снова война (запись от 28.01.21)
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков
473 followers
Follow
0
Share
Report
51 views • March 18, 2022
Источник: Впотьмах https://www.youtube.com/channel/UCFT40m6pMgbZX_9UzTWOPwg

Беседа Михаила Енотова и Константина Сперанского с Игорем Стрелковым
Книжный магазин "Листва"
Москва, 28.01.21

Тайм-код

1:05 Война в Приднестровье
4:00 Война в Боснии
7:50 «Синдром отравления порохом»
9:30 Насколько важен опыт близкой смерти
11:00 Какого находится под огнем
14:30 О присяге в постсоветской армии
15:25 Октябрь 1993
16:10 О приказах которые шел в разрез с убеждениями
18:10. Почему чеченская война была справедливой
25: 00 Отношение к лозунгу хватит кормить Кавказ
30:30 Отличались ли добровольцы девяностых от нынешних
35:00 О работе в ФСБ
37:00 Об отношении к нацболам и профессиональных русских на телевидении
43:50 О борьбе государства с «анархистами» и «левыми»
49:00 Об антисоветизме
1:02:40 Об отношении к десоветизации
1:08:00 О партиях симулякрах
1:11:50 О деятельности Суркова
1:16:20 О всплески агрессивности на недавних протестных акциях
1:18:10 Путина сливают?
1:24:00 О Навальном и «либеральной диктатуре»
1:34:00 Об отсутствии третьей силы
1:42:40 О различии протестных акций в 2012 году и сегодня
1:48:20 Блиц-опрос. О значения монархического строя для себя. Под чьим командованием служил бы в гражданскую войну. Об отношении к дуэли. Об отношении к флагу РФ. Где должна быть столица России. Какой город ближе лично Москва или Питер. Какой мыслитель ближе приблизился к пониманию русской идеи. Устали ли русские от «имперской миссии». О перспективах идеи о Русском Национальном Государстве. О личном опыте богоборчества. О чудесах в личной жизни. О вере в эволюцию. Самое важное место в Евангелии. Отношение к алкоголю. О медийной изоляции. Значение женщины для себя. О семейных вопросах. Какие фильмы о войне лучше всего передают атмосферу. Данила Бодров – герой? Отношение к Лимонову. О литературе. О творческом опыте и сколько осталось до публикации личных мемуаров. Отношение к русскому року. О значении песни на войне. О том если бы жизнь сложилась по-другому. Где бы провел старость.
Keywords
russiawarstrelkov
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump to Meet Gulf Leaders as U.S. Assesses Yemen and Regional Security

Trump to Meet Gulf Leaders as U.S. Assesses Yemen and Regional Security

Belle Carter
Witch Hunt Against Dissent: How the UK Criminalized Support for Gaza Activism

Witch Hunt Against Dissent: How the UK Criminalized Support for Gaza Activism

Chase Codewell
CLARITY Act Stalls in Senate as Crypto-Related Stocks Decline

CLARITY Act Stalls in Senate as Crypto-Related Stocks Decline

Sterling Ashworth
New Delhi vows to protect energy security as U.S. threatens up to 100% tariffs over Russian oil

New Delhi vows to protect energy security as U.S. threatens up to 100% tariffs over Russian oil

Cassie B.
U.S. blocks Iran nuclear chief from IAEA conference, escalating diplomatic standoff

U.S. blocks Iran nuclear chief from IAEA conference, escalating diplomatic standoff

Willow Tohi
Debate Intensifies Over Climate-Focused Environmental Policy and the Role of Carbon Dioxide

Debate Intensifies Over Climate-Focused Environmental Policy and the Role of Carbon Dioxide

Iva Greene
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy