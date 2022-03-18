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Игорь Стрелков. Война, симулякры, кризис… и снова война (запись от 28.01.21)
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51 views • March 18, 2022
Источник: Впотьмах https://www.youtube.com/channel/UCFT40m6pMgbZX_9UzTWOPwg
Беседа Михаила Енотова и Константина Сперанского с Игорем Стрелковым
Книжный магазин "Листва"
Москва, 28.01.21
Тайм-код
1:05 Война в Приднестровье
4:00 Война в Боснии
7:50 «Синдром отравления порохом»
9:30 Насколько важен опыт близкой смерти
11:00 Какого находится под огнем
14:30 О присяге в постсоветской армии
15:25 Октябрь 1993
16:10 О приказах которые шел в разрез с убеждениями
18:10. Почему чеченская война была справедливой
25: 00 Отношение к лозунгу хватит кормить Кавказ
30:30 Отличались ли добровольцы девяностых от нынешних
35:00 О работе в ФСБ
37:00 Об отношении к нацболам и профессиональных русских на телевидении
43:50 О борьбе государства с «анархистами» и «левыми»
49:00 Об антисоветизме
1:02:40 Об отношении к десоветизации
1:08:00 О партиях симулякрах
1:11:50 О деятельности Суркова
1:16:20 О всплески агрессивности на недавних протестных акциях
1:18:10 Путина сливают?
1:24:00 О Навальном и «либеральной диктатуре»
1:34:00 Об отсутствии третьей силы
1:42:40 О различии протестных акций в 2012 году и сегодня
1:48:20 Блиц-опрос. О значения монархического строя для себя. Под чьим командованием служил бы в гражданскую войну. Об отношении к дуэли. Об отношении к флагу РФ. Где должна быть столица России. Какой город ближе лично Москва или Питер. Какой мыслитель ближе приблизился к пониманию русской идеи. Устали ли русские от «имперской миссии». О перспективах идеи о Русском Национальном Государстве. О личном опыте богоборчества. О чудесах в личной жизни. О вере в эволюцию. Самое важное место в Евангелии. Отношение к алкоголю. О медийной изоляции. Значение женщины для себя. О семейных вопросах. Какие фильмы о войне лучше всего передают атмосферу. Данила Бодров – герой? Отношение к Лимонову. О литературе. О творческом опыте и сколько осталось до публикации личных мемуаров. Отношение к русскому року. О значении песни на войне. О том если бы жизнь сложилась по-другому. Где бы провел старость.
Беседа Михаила Енотова и Константина Сперанского с Игорем Стрелковым
Книжный магазин "Листва"
Москва, 28.01.21
Тайм-код
1:05 Война в Приднестровье
4:00 Война в Боснии
7:50 «Синдром отравления порохом»
9:30 Насколько важен опыт близкой смерти
11:00 Какого находится под огнем
14:30 О присяге в постсоветской армии
15:25 Октябрь 1993
16:10 О приказах которые шел в разрез с убеждениями
18:10. Почему чеченская война была справедливой
25: 00 Отношение к лозунгу хватит кормить Кавказ
30:30 Отличались ли добровольцы девяностых от нынешних
35:00 О работе в ФСБ
37:00 Об отношении к нацболам и профессиональных русских на телевидении
43:50 О борьбе государства с «анархистами» и «левыми»
49:00 Об антисоветизме
1:02:40 Об отношении к десоветизации
1:08:00 О партиях симулякрах
1:11:50 О деятельности Суркова
1:16:20 О всплески агрессивности на недавних протестных акциях
1:18:10 Путина сливают?
1:24:00 О Навальном и «либеральной диктатуре»
1:34:00 Об отсутствии третьей силы
1:42:40 О различии протестных акций в 2012 году и сегодня
1:48:20 Блиц-опрос. О значения монархического строя для себя. Под чьим командованием служил бы в гражданскую войну. Об отношении к дуэли. Об отношении к флагу РФ. Где должна быть столица России. Какой город ближе лично Москва или Питер. Какой мыслитель ближе приблизился к пониманию русской идеи. Устали ли русские от «имперской миссии». О перспективах идеи о Русском Национальном Государстве. О личном опыте богоборчества. О чудесах в личной жизни. О вере в эволюцию. Самое важное место в Евангелии. Отношение к алкоголю. О медийной изоляции. Значение женщины для себя. О семейных вопросах. Какие фильмы о войне лучше всего передают атмосферу. Данила Бодров – герой? Отношение к Лимонову. О литературе. О творческом опыте и сколько осталось до публикации личных мемуаров. Отношение к русскому року. О значении песни на войне. О том если бы жизнь сложилась по-другому. Где бы провел старость.
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