Игорь Стрелков. Война, симулякры, кризис… и снова война (запись от 28.01.21)

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51 views • March 18, 2022





Беседа Михаила Енотова и Константина Сперанского с Игорем Стрелковым

Книжный магазин "Листва"

Москва, 28.01.21



Тайм-код



1:05 Война в Приднестровье

4:00 Война в Боснии

7:50 «Синдром отравления порохом»

9:30 Насколько важен опыт близкой смерти

11:00 Какого находится под огнем

14:30 О присяге в постсоветской армии

15:25 Октябрь 1993

16:10 О приказах которые шел в разрез с убеждениями

18:10. Почему чеченская война была справедливой

25: 00 Отношение к лозунгу хватит кормить Кавказ

30:30 Отличались ли добровольцы девяностых от нынешних

35:00 О работе в ФСБ

37:00 Об отношении к нацболам и профессиональных русских на телевидении

43:50 О борьбе государства с «анархистами» и «левыми»

49:00 Об антисоветизме

1:02:40 Об отношении к десоветизации

1:08:00 О партиях симулякрах

1:11:50 О деятельности Суркова

1:16:20 О всплески агрессивности на недавних протестных акциях

1:18:10 Путина сливают?

1:24:00 О Навальном и «либеральной диктатуре»

1:34:00 Об отсутствии третьей силы

1:42:40 О различии протестных акций в 2012 году и сегодня

1:48:20 Блиц-опрос. О значения монархического строя для себя. Под чьим командованием служил бы в гражданскую войну. Об отношении к дуэли. Об отношении к флагу РФ. Где должна быть столица России. Какой город ближе лично Москва или Питер. Какой мыслитель ближе приблизился к пониманию русской идеи. Устали ли русские от «имперской миссии». О перспективах идеи о Русском Национальном Государстве. О личном опыте богоборчества. О чудесах в личной жизни. О вере в эволюцию. Самое важное место в Евангелии. Отношение к алкоголю. О медийной изоляции. Значение женщины для себя. О семейных вопросах. Какие фильмы о войне лучше всего передают атмосферу. Данила Бодров – герой? Отношение к Лимонову. О литературе. О творческом опыте и сколько осталось до публикации личных мемуаров. Отношение к русскому року. О значении песни на войне. О том если бы жизнь сложилась по-другому. Где бы провел старость. Источник: Впотьмах https://www.youtube.com/channel/UCFT40m6pMgbZX_9UzTWOPwg Беседа Михаила Енотова и Константина Сперанского с Игорем СтрелковымКнижный магазин "Листва"Москва, 28.01.21Тайм-код1:05 Война в Приднестровье4:00 Война в Боснии7:50 «Синдром отравления порохом»9:30 Насколько важен опыт близкой смерти11:00 Какого находится под огнем14:30 О присяге в постсоветской армии15:25 Октябрь 199316:10 О приказах которые шел в разрез с убеждениями18:10. Почему чеченская война была справедливой25: 00 Отношение к лозунгу хватит кормить Кавказ30:30 Отличались ли добровольцы девяностых от нынешних35:00 О работе в ФСБ37:00 Об отношении к нацболам и профессиональных русских на телевидении43:50 О борьбе государства с «анархистами» и «левыми»49:00 Об антисоветизме1:02:40 Об отношении к десоветизации1:08:00 О партиях симулякрах1:11:50 О деятельности Суркова1:16:20 О всплески агрессивности на недавних протестных акциях1:18:10 Путина сливают?1:24:00 О Навальном и «либеральной диктатуре»1:34:00 Об отсутствии третьей силы1:42:40 О различии протестных акций в 2012 году и сегодня1:48:20 Блиц-опрос. О значения монархического строя для себя. Под чьим командованием служил бы в гражданскую войну. Об отношении к дуэли. Об отношении к флагу РФ. Где должна быть столица России. Какой город ближе лично Москва или Питер. Какой мыслитель ближе приблизился к пониманию русской идеи. Устали ли русские от «имперской миссии». О перспективах идеи о Русском Национальном Государстве. О личном опыте богоборчества. О чудесах в личной жизни. О вере в эволюцию. Самое важное место в Евангелии. Отношение к алкоголю. О медийной изоляции. Значение женщины для себя. О семейных вопросах. Какие фильмы о войне лучше всего передают атмосферу. Данила Бодров – герой? Отношение к Лимонову. О литературе. О творческом опыте и сколько осталось до публикации личных мемуаров. Отношение к русскому року. О значении песни на войне. О том если бы жизнь сложилась по-другому. Где бы провел старость. Keywords russiawarstrelkov

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