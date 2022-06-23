Dr. Robert Malone: Πριν κάνετε την ένεση στο παιδί σας! Όλοι οι γονείς πρέπει να το ακούσουν αυτό!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Το όνομά μου είναι Robert Malone είμαι γιατρός και επιστήμονας και το πιο σημαντικό, είμαι πατέρας και παππούς. Συνήθως δεν διαβάζω από μια προετοιμασμένη ομιλία, αλλά αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήθελα να βεβαιωθώ ότι κάθε λέξη, γεγονός και επιστημονικό δεδομένο θα είναι σωστό.
Ο Δρ Robert Malone (https://bit.ly/3s6OGXD) είναι ο αρχικός «εφευρέτης» των εμβολίων mRNA και DNA.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ: https://bit.ly/3EWXUsV
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Hearts on Fire [Πυρκαιά στις καρδίες] Τροφοδοτείται από mRNA - https://bit.ly/3mbPUwZ
-----------------------
Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:
1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND
2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/
3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND
4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND