[VOSTFR] Cuties (Mignonnes, le film) et les idiots utiles

Amazing Polly tranche dans le vif et démontre brillamment et incontestablement que ce film est réellement pro-pédophile.À diffuser largement.#sauverlesenfants #savethechildrenVidéo originale :Merci à MINIVER 1984 pour la traduction ; sa chaîne :Mon blogue :margueriterothe.comMon article sur Le Blogue :