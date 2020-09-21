© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOSTFR] Cuties (Mignonnes, le film) et les idiots utiles
Follow
1
Download MP3
Share
Report
38 views • September 21, 2020
Amazing Polly tranche dans le vif et démontre brillamment et incontestablement que ce film est réellement pro-pédophile.
À diffuser largement.
#sauverlesenfants #savethechildren
Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=rF48aSA5C4s
Merci à MINIVER 1984 pour la traduction ; sa chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCkbHXhsMakgklAQ_1Z5wsDA
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon article sur Le Blogue :
http://www.margueriterothe.com/2020/09-sauverlesenfants-mignonnes-cuties-en-anglais-un-film-de-maimouna-doucoure
À diffuser largement.
#sauverlesenfants #savethechildren
Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=rF48aSA5C4s
Merci à MINIVER 1984 pour la traduction ; sa chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCkbHXhsMakgklAQ_1Z5wsDA
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon article sur Le Blogue :
http://www.margueriterothe.com/2020/09-sauverlesenfants-mignonnes-cuties-en-anglais-un-film-de-maimouna-doucoure
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.