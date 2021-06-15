Ἡ ἀνάβασις στὸν οὐρανὸ τῶν θεοφόρων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ στὶς μέρες μας (Α΄ μέρος) 4.6.2021

Ἡ ΙΣΤ' Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 4 Ἰουνίου, 2021 στὸν ὑπαίθριο χῶρο τῆς πίσω αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὸ χωριὸ Μένικο τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.



Τὸ Β΄μέρος τῆς Πνευματικῆς Σύναξης ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θὰ ἀναρτηθεῖ ἀπὸ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄. Ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν σοφὸ Βασιλέα Σολομώντα μάθαμε: «Kαιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν»… Αὐτὸ θὰ ἐφαρμόσουμε γιὰ λίγους μῆνες τοῦ τρέχοντος ἔτους.



Μετ’ εὐχῶν πρὸς Κύριον,

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος



Παραγωγή: Rum Orthodox