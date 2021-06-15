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Ἡ ἀνάβασις στὸν οὐρανὸ τῶν θεοφόρων ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ στὶς μέρες μας (Α΄ μέρος) 4.6.2021
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115 views • June 15, 2021
Ἡ ΙΣΤ' Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, πραγματοποιήθηκε στις 4 Ἰουνίου, 2021 στὸν ὑπαίθριο χῶρο τῆς πίσω αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὸ χωριὸ Μένικο τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.
Τὸ Β΄μέρος τῆς Πνευματικῆς Σύναξης ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θὰ ἀναρτηθεῖ ἀπὸ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄. Ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν σοφὸ Βασιλέα Σολομώντα μάθαμε: «Kαιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν»… Αὐτὸ θὰ ἐφαρμόσουμε γιὰ λίγους μῆνες τοῦ τρέχοντος ἔτους.
Μετ’ εὐχῶν πρὸς Κύριον,
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος
Παραγωγή: Rum Orthodox
Τὸ Β΄μέρος τῆς Πνευματικῆς Σύναξης ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θὰ ἀναρτηθεῖ ἀπὸ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄. Ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν σοφὸ Βασιλέα Σολομώντα μάθαμε: «Kαιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν»… Αὐτὸ θὰ ἐφαρμόσουμε γιὰ λίγους μῆνες τοῦ τρέχοντος ἔτους.
Μετ’ εὐχῶν πρὸς Κύριον,
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος
Παραγωγή: Rum Orthodox
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