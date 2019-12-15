28RCB Rapport från fältarbete där vi ställer frågor på offentliga tillställningar

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01

1)Patrik och Martin berättar om när vi besökte en after work med forskare och ställde frågor där temat var: Är allt en konspiration?

Vidare berättar vi om ett besök vi gjorde på Göteborgs Astronomiska klubb i hopp om att sprida intresse kring Simon Shacks nyutgivna bok om solsystemet ”Tychos our geoaxial binary system”

Vi har även haft en del diskussioner på Göteborgs Astronomiska klubbs facebooksida och även på Chalmers Aerospace Clubs facebooksida som vi berättar om.

Simon Shack kommer till Göteborg och kommer att hålla ett föredrag kring sin solsystemsmodell i Göteborg den 24:e februari 2019.

Vi raljerar lite kring NASA:s senaste show, Insight som sägs ha landat på Mars och ska borra efter prover från dess innandöme.

Slutligen hamnar vi i en diskussion kring varför den platta jorden teorin fått så stor spridning och vad som är fel med några av dess argument.

2) Simon Shacks låt A matter of time

3) Ljudinspelning från Patriks och Martins fråga på After work med forskare, är allt en konspiration? Inspelningen är gjord 181126.

4)Ljudinspelning från Martins fråga till konspirationsforskaren Kent Werne på hans föreläsning hos ABF i Mölndal den 24:e oktober 2018

5)Ljudinspelning från Martins och Patriks besök hos Göteborgs Astronomiska klubb den 11:e november 2018.