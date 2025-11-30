BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
SÄPO Anna skyddar Sverige?
Fritjof Persson
Fritjof Persson
404 followers
3 views • 22 hours ago

Källa:


www.säpo.se


Hur rustat är Sverige för valår 2026?

https://www.youtube.com/live/g29T7NV1rpE?si=Ivebj9TBXt8PZflK


I det här seminariet möts centrala aktörer i det demokratiska försvaret för att tillsammans ge en bild av hur Sverige rustar sig inför valåret 2026 – Genom deras perspektiv vill vi diskutera vilka hot som föreligger inför kommande val, hur de kan upptäckas och hanteras och vilka åtgärder som redan finns på plats för att säkra förtroendet för val och samhällsinformation.

sverigesapo annaskyddar
