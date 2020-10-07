BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ΜΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
288 followers
Follow
12
Download MP3
Share
Report
1493 views • October 07, 2020
NEA ΕΔΡΑ: https://angelokarageorgos.gr

Ακόμα και η μεγάλη φαντασια των ελεγκτών της πληροφορίας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί το ότι έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση να μας μιλούν για μια μεγάλη πανδημία στην οποία στο μόνο που αναφέρονται είναι τα κρούσματα αντι για θανάτους. Και μάλιστα στα ποσοστιαία ελάχιστα κρούσματα συμπεριλαμβάνουν και ανθρώπους που δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ζωή τους, παρα μονο έχουν βγει θετικοί σε ένα αμφισβητήσιμο τεστ.

Το θέμα είναι όμως ότι εν μέσω αφηγήματος κοροϊδοϊού και φιμώτρων η Microsoft έρχεται να κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών για την Ελλάδα με 1 δις. Σκοπός τους να δημιουργήσουν μια Δαιδαλώδη υπηρεσία, το cloud, ένα τεράστια “κέντρο δεδομένων” που θα περιέχει στοιχεία του δημοσίου και των πολιτών δείχνοντας ξεκάθαρα πως επιθυμούν να βάλουν τις βάσεις για την ψηφιακή χούντα του “Mεγάλου Αδελφού” που ονειρεύονται.

Για επικοινωνία: [email protected]

Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar

Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos

Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.

''η μάσκα αποτελεί και αξεσουάρ μόδας''... η πλύση εγκεφάλου συνεχίζεται https://newtube.app/user/fake_pandemic/lmYpG06

Less than half UK population to receive coronavirus vaccine, says task force head https://www.ft.com/content/d2e00128-7889-4d5d-84a3-43e51355a751

Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)
Δεδομένα έως 06 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15:00 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/covid-gr-daily-report-20201006.pdf

Τεστ με κινητές μονάδες στις πλατείες της Αθήνας https://gr.euronews.com/2020/09/25/kikilias-tsiodras-test

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!! ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ!!! Θερμομέτρηση μέσω ίριδας και άλλα οργουελικά κόλπα της νέας τάξης! https://newtube.app/user/fake_pandemic/y1D3YOs

Αθηνά Λινού: Η μάσκα δεν μας προστατεύει στον συνωστισμό | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 4/10/20| OPEN TV https://youtu.be/jYEG4fiK5uQ

«ΤΟ 4,5 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΠΝΕΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ... ΟΤΑΝ ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ “ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ... ΛΙΓΟ”» https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/736866073525643

Ελένη Ιωαννίδου: «Δεν γίνεται θέματα δημόσιας υγείας να τα αφήνει η πολιτεία στην ευθύνη των γονέων» https://www.goodnet.gr/news-item/eleni-ioannidou-den-ginetai-themata-dimosias-ugeias-na-ta-afinei-i-politeia-stin-euthuni-ton-goneon.html

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624 ΦΕΚ 4138/Β/26-9-2020
Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-59624.html

Προσλήψεις: Η Πολιτική Προστασία ενισχύεται με 192 νέα στελέχη https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/314882/proslipseis-i-politiki-prostasia-enisxyetai-me-192-nea-stelexi

'This mask is more guaranteed to protect me against COVID-19 than a vaccine': CDC director says that face coverings are better than shots because there is more proof they work https://www.dailymail.co.uk/health/article-8741071/CDC-director-says-masks-guaranteed-protect-COVID-19-vaccine.html

Νέο «Big Brother» με τριπλάσιες δυνατότητες κόστους 6,2 εκατ. ευρώ αποκτά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών https://www.newsbreak.gr/ellada/133316/neos-yperkorios-me-triplasies-dynatotites-kostoys-62-ekat-eyro-apokta-i-ethniki-ypiresia-pliroforion/

Microsoft : Ιδρύει κέντρο ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με ιδρυτές επιχειρήσεων τεχνολογίας https://www.tanea.gr/2020/05/29/politics/government/microsoft-idryei-kentro-anaptyksis-stin-ellada-tilediaskepsi-mitsotaki-me-idrytes-epixeiriseon-texnologias/

Μητσοτάκης για επένδυση Microsoft: Δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό και οικονομικό άλμα, είναι ένα βήμα εκδημοκρατισμού https://www.iefimerida.gr/ellada/i-megali-ependysi-1-dis-tis-microsoft
Keywords
vaccinesconspiracycoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Informed Consent ALERT: Children&#8217;s hospital vaccinates unconscious children

Informed Consent ALERT: Children’s hospital vaccinates unconscious children

Willow Tohi
Florida Mayor Arrested on Felony Charges Over Alleged $50,000 COVID-19 Relief Fund Misuse

Florida Mayor Arrested on Felony Charges Over Alleged $50,000 COVID-19 Relief Fund Misuse

Morgan S. Verity
New Paper Describes Potential Pathways for mRNA Vaccine Materials to Spread Between People

New Paper Describes Potential Pathways for mRNA Vaccine Materials to Spread Between People

Morgan S. Verity
Titanium Dioxide: Uses, Safety Concerns and Regulatory Status

Titanium Dioxide: Uses, Safety Concerns and Regulatory Status

Zoey Sky
Sourdough Fermentation May Affect Digestion, Blood Sugar, and Gut Health, Research Indicates

Sourdough Fermentation May Affect Digestion, Blood Sugar, and Gut Health, Research Indicates

Coco Somers
Peppermint: A garden’s gift for clear thinking

Peppermint: A garden’s gift for clear thinking

Ava Grace
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy