ΜΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

angelokarageorgos 288 followers Follow 12 Share Add to... Download MP3 Share Report

1493 views • October 07, 2020





Ακόμα και η μεγάλη φαντασια των ελεγκτών της πληροφορίας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί το ότι έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση να μας μιλούν για μια μεγάλη πανδημία στην οποία στο μόνο που αναφέρονται είναι τα κρούσματα αντι για θανάτους. Και μάλιστα στα ποσοστιαία ελάχιστα κρούσματα συμπεριλαμβάνουν και ανθρώπους που δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ζωή τους, παρα μονο έχουν βγει θετικοί σε ένα αμφισβητήσιμο τεστ.



Το θέμα είναι όμως ότι εν μέσω αφηγήματος κοροϊδοϊού και φιμώτρων η Microsoft έρχεται να κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών για την Ελλάδα με 1 δις. Σκοπός τους να δημιουργήσουν μια Δαιδαλώδη υπηρεσία, το cloud, ένα τεράστια “κέντρο δεδομένων” που θα περιέχει στοιχεία του δημοσίου και των πολιτών δείχνοντας ξεκάθαρα πως επιθυμούν να βάλουν τις βάσεις για την ψηφιακή χούντα του “Mεγάλου Αδελφού” που ονειρεύονται.



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Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.



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Μητσοτάκης για επένδυση Microsoft: Δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό και οικονομικό άλμα, είναι ένα βήμα εκδημοκρατισμού NEA ΕΔΡΑ: https://angelokarageorgos.gr Ακόμα και η μεγάλη φαντασια των ελεγκτών της πληροφορίας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί το ότι έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση να μας μιλούν για μια μεγάλη πανδημία στην οποία στο μόνο που αναφέρονται είναι τα κρούσματα αντι για θανάτους. Και μάλιστα στα ποσοστιαία ελάχιστα κρούσματα συμπεριλαμβάνουν και ανθρώπους που δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ζωή τους, παρα μονο έχουν βγει θετικοί σε ένα αμφισβητήσιμο τεστ.Το θέμα είναι όμως ότι εν μέσω αφηγήματος κοροϊδοϊού και φιμώτρων η Microsoft έρχεται να κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών για την Ελλάδα με 1 δις. Σκοπός τους να δημιουργήσουν μια Δαιδαλώδη υπηρεσία, το cloud, ένα τεράστια “κέντρο δεδομένων” που θα περιέχει στοιχεία του δημοσίου και των πολιτών δείχνοντας ξεκάθαρα πως επιθυμούν να βάλουν τις βάσεις για την ψηφιακή χούντα του “Mεγάλου Αδελφού” που ονειρεύονται.Για επικοινωνία: [email protected] Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Κανάλι telegram: https://t.me/angelokarΕπίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.''η μάσκα αποτελεί και αξεσουάρ μόδας''... η πλύση εγκεφάλου συνεχίζεται https://newtube.app/user/fake_pandemic/lmYpG06 Less than half UK population to receive coronavirus vaccine, says task force head https://www.ft.com/content/d2e00128-7889-4d5d-84a3-43e51355a751 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)Δεδομένα έως 06 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15:00 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/covid-gr-daily-report-20201006.pdf Τεστ με κινητές μονάδες στις πλατείες της Αθήνας https://gr.euronews.com/2020/09/25/kikilias-tsiodras-test ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!! ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ!!! Θερμομέτρηση μέσω ίριδας και άλλα οργουελικά κόλπα της νέας τάξης! https://newtube.app/user/fake_pandemic/y1D3YOs Αθηνά Λινού: Η μάσκα δεν μας προστατεύει στον συνωστισμό | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 4/10/20| OPEN TV https://youtu.be/jYEG4fiK5uQ «ΤΟ 4,5 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΠΝΕΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ... ΟΤΑΝ ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ “ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ... ΛΙΓΟ”» https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/736866073525643 Ελένη Ιωαννίδου: «Δεν γίνεται θέματα δημόσιας υγείας να τα αφήνει η πολιτεία στην ευθύνη των γονέων» https://www.goodnet.gr/news-item/eleni-ioannidou-den-ginetai-themata-dimosias-ugeias-na-ta-afinei-i-politeia-stin-euthuni-ton-goneon.html Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624 ΦΕΚ 4138/Β/26-9-2020Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-59624.html Προσλήψεις: Η Πολιτική Προστασία ενισχύεται με 192 νέα στελέχη https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/314882/proslipseis-i-politiki-prostasia-enisxyetai-me-192-nea-stelexi 'This mask is more guaranteed to protect me against COVID-19 than a vaccine': CDC director says that face coverings are better than shots because there is more proof they work https://www.dailymail.co.uk/health/article-8741071/CDC-director-says-masks-guaranteed-protect-COVID-19-vaccine.html Νέο «Big Brother» με τριπλάσιες δυνατότητες κόστους 6,2 εκατ. ευρώ αποκτά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών https://www.newsbreak.gr/ellada/133316/neos-yperkorios-me-triplasies-dynatotites-kostoys-62-ekat-eyro-apokta-i-ethniki-ypiresia-pliroforion/ Microsoft : Ιδρύει κέντρο ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με ιδρυτές επιχειρήσεων τεχνολογίας https://www.tanea.gr/2020/05/29/politics/government/microsoft-idryei-kentro-anaptyksis-stin-ellada-tilediaskepsi-mitsotaki-me-idrytes-epixeiriseon-texnologias/ Μητσοτάκης για επένδυση Microsoft: Δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό και οικονομικό άλμα, είναι ένα βήμα εκδημοκρατισμού https://www.iefimerida.gr/ellada/i-megali-ependysi-1-dis-tis-microsoft Keywords vaccinesconspiracycoronavirus

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