© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΜΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
Follow
12
Download MP3
Share
Report
1493 views • October 07, 2020
NEA ΕΔΡΑ: https://angelokarageorgos.gr
Ακόμα και η μεγάλη φαντασια των ελεγκτών της πληροφορίας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί το ότι έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση να μας μιλούν για μια μεγάλη πανδημία στην οποία στο μόνο που αναφέρονται είναι τα κρούσματα αντι για θανάτους. Και μάλιστα στα ποσοστιαία ελάχιστα κρούσματα συμπεριλαμβάνουν και ανθρώπους που δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ζωή τους, παρα μονο έχουν βγει θετικοί σε ένα αμφισβητήσιμο τεστ.
Το θέμα είναι όμως ότι εν μέσω αφηγήματος κοροϊδοϊού και φιμώτρων η Microsoft έρχεται να κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών για την Ελλάδα με 1 δις. Σκοπός τους να δημιουργήσουν μια Δαιδαλώδη υπηρεσία, το cloud, ένα τεράστια “κέντρο δεδομένων” που θα περιέχει στοιχεία του δημοσίου και των πολιτών δείχνοντας ξεκάθαρα πως επιθυμούν να βάλουν τις βάσεις για την ψηφιακή χούντα του “Mεγάλου Αδελφού” που ονειρεύονται.
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
''η μάσκα αποτελεί και αξεσουάρ μόδας''... η πλύση εγκεφάλου συνεχίζεται https://newtube.app/user/fake_pandemic/lmYpG06
Less than half UK population to receive coronavirus vaccine, says task force head https://www.ft.com/content/d2e00128-7889-4d5d-84a3-43e51355a751
Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)
Δεδομένα έως 06 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15:00 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/covid-gr-daily-report-20201006.pdf
Τεστ με κινητές μονάδες στις πλατείες της Αθήνας https://gr.euronews.com/2020/09/25/kikilias-tsiodras-test
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!! ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ!!! Θερμομέτρηση μέσω ίριδας και άλλα οργουελικά κόλπα της νέας τάξης! https://newtube.app/user/fake_pandemic/y1D3YOs
Αθηνά Λινού: Η μάσκα δεν μας προστατεύει στον συνωστισμό | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 4/10/20| OPEN TV https://youtu.be/jYEG4fiK5uQ
«ΤΟ 4,5 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΠΝΕΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ... ΟΤΑΝ ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ “ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ... ΛΙΓΟ”» https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/736866073525643
Ελένη Ιωαννίδου: «Δεν γίνεται θέματα δημόσιας υγείας να τα αφήνει η πολιτεία στην ευθύνη των γονέων» https://www.goodnet.gr/news-item/eleni-ioannidou-den-ginetai-themata-dimosias-ugeias-na-ta-afinei-i-politeia-stin-euthuni-ton-goneon.html
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624 ΦΕΚ 4138/Β/26-9-2020
Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-59624.html
Προσλήψεις: Η Πολιτική Προστασία ενισχύεται με 192 νέα στελέχη https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/314882/proslipseis-i-politiki-prostasia-enisxyetai-me-192-nea-stelexi
'This mask is more guaranteed to protect me against COVID-19 than a vaccine': CDC director says that face coverings are better than shots because there is more proof they work https://www.dailymail.co.uk/health/article-8741071/CDC-director-says-masks-guaranteed-protect-COVID-19-vaccine.html
Νέο «Big Brother» με τριπλάσιες δυνατότητες κόστους 6,2 εκατ. ευρώ αποκτά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών https://www.newsbreak.gr/ellada/133316/neos-yperkorios-me-triplasies-dynatotites-kostoys-62-ekat-eyro-apokta-i-ethniki-ypiresia-pliroforion/
Microsoft : Ιδρύει κέντρο ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με ιδρυτές επιχειρήσεων τεχνολογίας https://www.tanea.gr/2020/05/29/politics/government/microsoft-idryei-kentro-anaptyksis-stin-ellada-tilediaskepsi-mitsotaki-me-idrytes-epixeiriseon-texnologias/
Μητσοτάκης για επένδυση Microsoft: Δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό και οικονομικό άλμα, είναι ένα βήμα εκδημοκρατισμού https://www.iefimerida.gr/ellada/i-megali-ependysi-1-dis-tis-microsoft
Ακόμα και η μεγάλη φαντασια των ελεγκτών της πληροφορίας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί το ότι έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση να μας μιλούν για μια μεγάλη πανδημία στην οποία στο μόνο που αναφέρονται είναι τα κρούσματα αντι για θανάτους. Και μάλιστα στα ποσοστιαία ελάχιστα κρούσματα συμπεριλαμβάνουν και ανθρώπους που δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ζωή τους, παρα μονο έχουν βγει θετικοί σε ένα αμφισβητήσιμο τεστ.
Το θέμα είναι όμως ότι εν μέσω αφηγήματος κοροϊδοϊού και φιμώτρων η Microsoft έρχεται να κάνει τη μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών για την Ελλάδα με 1 δις. Σκοπός τους να δημιουργήσουν μια Δαιδαλώδη υπηρεσία, το cloud, ένα τεράστια “κέντρο δεδομένων” που θα περιέχει στοιχεία του δημοσίου και των πολιτών δείχνοντας ξεκάθαρα πως επιθυμούν να βάλουν τις βάσεις για την ψηφιακή χούντα του “Mεγάλου Αδελφού” που ονειρεύονται.
Για επικοινωνία: [email protected]
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ μου στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Mε το να μοιραστείς αυτό το βίντεο δεν βοηθάς τόσο εμένα όσο την αλήθεια και την απελευθέρωση μας. O διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια. Μπορείς να το μοιραστείς και μέσω μηνυμάτων και email με όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει ότι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
''η μάσκα αποτελεί και αξεσουάρ μόδας''... η πλύση εγκεφάλου συνεχίζεται https://newtube.app/user/fake_pandemic/lmYpG06
Less than half UK population to receive coronavirus vaccine, says task force head https://www.ft.com/content/d2e00128-7889-4d5d-84a3-43e51355a751
Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19)
Δεδομένα έως 06 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15:00 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/covid-gr-daily-report-20201006.pdf
Τεστ με κινητές μονάδες στις πλατείες της Αθήνας https://gr.euronews.com/2020/09/25/kikilias-tsiodras-test
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ!!! ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ!!! Θερμομέτρηση μέσω ίριδας και άλλα οργουελικά κόλπα της νέας τάξης! https://newtube.app/user/fake_pandemic/y1D3YOs
Αθηνά Λινού: Η μάσκα δεν μας προστατεύει στον συνωστισμό | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 4/10/20| OPEN TV https://youtu.be/jYEG4fiK5uQ
«ΤΟ 4,5 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΠΝΕΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ... ΟΤΑΝ ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ “ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΕ... ΛΙΓΟ”» https://www.facebook.com/Focus103.6/videos/736866073525643
Ελένη Ιωαννίδου: «Δεν γίνεται θέματα δημόσιας υγείας να τα αφήνει η πολιτεία στην ευθύνη των γονέων» https://www.goodnet.gr/news-item/eleni-ioannidou-den-ginetai-themata-dimosias-ugeias-na-ta-afinei-i-politeia-stin-euthuni-ton-goneon.html
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624 ΦΕΚ 4138/Β/26-9-2020
Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-59624.html
Προσλήψεις: Η Πολιτική Προστασία ενισχύεται με 192 νέα στελέχη https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/314882/proslipseis-i-politiki-prostasia-enisxyetai-me-192-nea-stelexi
'This mask is more guaranteed to protect me against COVID-19 than a vaccine': CDC director says that face coverings are better than shots because there is more proof they work https://www.dailymail.co.uk/health/article-8741071/CDC-director-says-masks-guaranteed-protect-COVID-19-vaccine.html
Νέο «Big Brother» με τριπλάσιες δυνατότητες κόστους 6,2 εκατ. ευρώ αποκτά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών https://www.newsbreak.gr/ellada/133316/neos-yperkorios-me-triplasies-dynatotites-kostoys-62-ekat-eyro-apokta-i-ethniki-ypiresia-pliroforion/
Microsoft : Ιδρύει κέντρο ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με ιδρυτές επιχειρήσεων τεχνολογίας https://www.tanea.gr/2020/05/29/politics/government/microsoft-idryei-kentro-anaptyksis-stin-ellada-tilediaskepsi-mitsotaki-me-idrytes-epixeiriseon-texnologias/
Μητσοτάκης για επένδυση Microsoft: Δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό και οικονομικό άλμα, είναι ένα βήμα εκδημοκρατισμού https://www.iefimerida.gr/ellada/i-megali-ependysi-1-dis-tis-microsoft
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.