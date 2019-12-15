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40RCB Vi gör en historisk djupdykning i medicinens värld
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13 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik och Martin
Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Intro, från filmen idiocracy.
2)Vi har lagt upp en ny Radio Cui Bono kanal men upptäckt att youtube redan gjort att den inte går att få fram genom att söka på den. Den nya kanalen går i skrivande stund att hitta här:
https://www.youtube.com/channel/UCpCsOZc6aG2gUMX9-FSR3Fw
Vi firar 2års jubileum och pratar lite kring detta och sedan puffar vi för ett kommande sommarmingel den 28:e juli som vi arrangerar med ett efterföljande reprisföredrag med Simon Shack och Patrik Holmqvist.
http://foreningencuibono.se/2019/07/sommarmingel-och-foredrag-om-tychos-vart-geoaxiala-binara-solsystem/
3) Patrik går igenom vad han grävt fram om medicinens historia och kopplingen mellan äldre sjukdomar som lepra och spetälska och dagens folksjukdomar som t.ex cancer. Kan det vara samma sjukdomar fast man gett dem nya namn? Hur påverkar kosten och det vi sprutar in i våra blodomlopp i form av vacciner vår folkhälsa, Patrik har grävt fram en koppling mellan fleromättade fetter som förr kunde hittas i bland annat skämd fisk och sjukdomen lepra samt en koppling mellan industriellt framtagna växtbaserade fleromättade fetter såsom margarin och sjukdomen cancer.
4) Queen, The show must go on.
5) Övriga länkar vi hänvisar till i avsnittet:
Pasteur vs Bechamp
http://www.mnwelldir.org/docs/history/biographies/Bechamp-or-Pasteur.pdf
Erik Enbys forsking
http://www.enby.se/svenska/forskning/uppsats/1/redovisning-av-fynd-vid-mikroskopering-av-levande-blod.htm
Gaston Naessens - The Somatoscope
https://www.youtube.com/watch?v=KGJW94ciq4c
On leprosy and fish-eating by by Jonathan Hutchinson
https://archive.org/details/b21353359/page/n8
The story of a great delusion by William White
https://archive.org/details/b21357468/page/n4
Vaccination a Delusion by Alfred Russel Wallace
https://people.wku.edu/charles.smith/wallace/S536.htm
Bacteria Inc by Cash Asher
https://archive.org/details/BACTERIAINC.
The Blood Poisoners by Lionel Dole
https://www.alternative-doctor.com/vaccination/dole.htm
The Greatest American Lies - The Oiling of America and Heart Disease. Sally Fallon-Morrell presents concise information on how the Heart Disease industry was invented by deception.
https://youtu.be/uJ0WJOQzrgg
Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Intro, från filmen idiocracy.
2)Vi har lagt upp en ny Radio Cui Bono kanal men upptäckt att youtube redan gjort att den inte går att få fram genom att söka på den. Den nya kanalen går i skrivande stund att hitta här:
https://www.youtube.com/channel/UCpCsOZc6aG2gUMX9-FSR3Fw
Vi firar 2års jubileum och pratar lite kring detta och sedan puffar vi för ett kommande sommarmingel den 28:e juli som vi arrangerar med ett efterföljande reprisföredrag med Simon Shack och Patrik Holmqvist.
http://foreningencuibono.se/2019/07/sommarmingel-och-foredrag-om-tychos-vart-geoaxiala-binara-solsystem/
3) Patrik går igenom vad han grävt fram om medicinens historia och kopplingen mellan äldre sjukdomar som lepra och spetälska och dagens folksjukdomar som t.ex cancer. Kan det vara samma sjukdomar fast man gett dem nya namn? Hur påverkar kosten och det vi sprutar in i våra blodomlopp i form av vacciner vår folkhälsa, Patrik har grävt fram en koppling mellan fleromättade fetter som förr kunde hittas i bland annat skämd fisk och sjukdomen lepra samt en koppling mellan industriellt framtagna växtbaserade fleromättade fetter såsom margarin och sjukdomen cancer.
4) Queen, The show must go on.
5) Övriga länkar vi hänvisar till i avsnittet:
Pasteur vs Bechamp
http://www.mnwelldir.org/docs/history/biographies/Bechamp-or-Pasteur.pdf
Erik Enbys forsking
http://www.enby.se/svenska/forskning/uppsats/1/redovisning-av-fynd-vid-mikroskopering-av-levande-blod.htm
Gaston Naessens - The Somatoscope
https://www.youtube.com/watch?v=KGJW94ciq4c
On leprosy and fish-eating by by Jonathan Hutchinson
https://archive.org/details/b21353359/page/n8
The story of a great delusion by William White
https://archive.org/details/b21357468/page/n4
Vaccination a Delusion by Alfred Russel Wallace
https://people.wku.edu/charles.smith/wallace/S536.htm
Bacteria Inc by Cash Asher
https://archive.org/details/BACTERIAINC.
The Blood Poisoners by Lionel Dole
https://www.alternative-doctor.com/vaccination/dole.htm
The Greatest American Lies - The Oiling of America and Heart Disease. Sally Fallon-Morrell presents concise information on how the Heart Disease industry was invented by deception.
https://youtu.be/uJ0WJOQzrgg
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