40RCB Vi gör en historisk djupdykning i medicinens värld

Medverkande i detta avsnitt är Patrik och MartinGillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Intro, från filmen idiocracy.2)Vi har lagt upp en ny Radio Cui Bono kanal men upptäckt att youtube redan gjort att den inte går att få fram genom att söka på den. Den nya kanalen går i skrivande stund att hitta här:Vi firar 2års jubileum och pratar lite kring detta och sedan puffar vi för ett kommande sommarmingel den 28:e juli som vi arrangerar med ett efterföljande reprisföredrag med Simon Shack och Patrik Holmqvist.3) Patrik går igenom vad han grävt fram om medicinens historia och kopplingen mellan äldre sjukdomar som lepra och spetälska och dagens folksjukdomar som t.ex cancer. Kan det vara samma sjukdomar fast man gett dem nya namn? Hur påverkar kosten och det vi sprutar in i våra blodomlopp i form av vacciner vår folkhälsa, Patrik har grävt fram en koppling mellan fleromättade fetter som förr kunde hittas i bland annat skämd fisk och sjukdomen lepra samt en koppling mellan industriellt framtagna växtbaserade fleromättade fetter såsom margarin och sjukdomen cancer.4) Queen, The show must go on.5) Övriga länkar vi hänvisar till i avsnittet:Pasteur vs BechampErik Enbys forskingGaston Naessens - The SomatoscopeOn leprosy and fish-eating by by Jonathan HutchinsonThe story of a great delusion by William WhiteVaccination a Delusion by Alfred Russel WallaceBacteria Inc by Cash AsherThe Blood Poisoners by Lionel DoleThe Greatest American Lies - The Oiling of America and Heart Disease. Sally Fallon-Morrell presents concise information on how the Heart Disease industry was invented by deception.