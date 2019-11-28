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Soros en Colombia, el poder destructor.
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137 views • November 28, 2019
En este video presentamos una conferencia por Skype, con la periodista estadounidense Lia Fowler, ex agente del FBI y el periodista exiliado Ricardo Puentes ex centro democrático donde explican en detalle la manera como el famoso filántropo George Soros se ha venido infiltrando en Colombia a través de sus ONG y como ha copado las altas esferas del gobierno a unos niveles inimaginables.
Fuentes Adicionales
https://www.periodismosinfronteras.org/soros-jaque-mate-a-colombia.html
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/ivan-duque-y-george-soros-columna-675616
http://www.elojodigital.com/contenido/16183-de-c-mo-george-soros-utiliz-dinero-de-eeuu-para-consolidar-poder-en-colombia
Fuentes Adicionales
https://www.periodismosinfronteras.org/soros-jaque-mate-a-colombia.html
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/ivan-duque-y-george-soros-columna-675616
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