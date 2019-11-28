Soros en Colombia, el poder destructor.

En este video presentamos una conferencia por Skype, con la periodista estadounidense Lia Fowler, ex agente del FBI y el periodista exiliado Ricardo Puentes ex centro democrático donde explican en detalle la manera como el famoso filántropo George Soros se ha venido infiltrando en Colombia a través de sus ONG y como ha copado las altas esferas del gobierno a unos niveles inimaginables.Fuentes Adicionales